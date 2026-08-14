"Aku telah meninggalkan namaku dalam sejarah": Romero berpamitan dengan Tottenham setelah mematahkan kutukan 17 tahun

Kapten Tottenham Hotspur asal Argentina, Cristian Romero, resmi memastikan kepergiannya dari skuad tim, sebagai persiapan menuju pengumuman kepindahannya yang telah dinanti-nanti ke klub Spanyol, Atletico Madrid.

Klub Spanyol tersebut telah menyepakati penuntasan transfer dengan nilai sekitar 34,2 juta pound sterling (40 juta euro), dengan Tottenham mempertahankan klausul yang memberinya 15% dari nilai penjualan kembali pemain tersebut di masa mendatang.

Dalam unggahan perpisahan melalui akun Instagram-nya, bek timnas Argentina itu menyampaikan pesan kepada para suporter klub, di mana ia mengungkapkan kebanggaannya telah mewujudkan mimpinya untuk meninggalkan namanya dalam sejarah "Spurs", sebagai kapten tim yang mengakhiri puasa gelar yang berlangsung selama 17 tahun.

Romero berkata dalam pesan perpisahannya: "Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada tempat yang, selama lima musim, jauh lebih dari sekadar klub sepak bola. Ini adalah rumah saya, arena tantangan saya, dan tempat di mana saya dan keluarga saya membangun bagian yang sangat penting dari kehidupan kami."

Ia menambahkan: "Saya pergi dengan hati yang penuh kenangan dan kebanggaan yang luar biasa atas segala yang kami jalani dan kami perjuangkan untuk diraih bersama."

Kapten asal Argentina itu melanjutkan: "Ketika saya tiba di sini, saya memiliki mimpi yang jelas: meninggalkan nama saya dalam sejarah klub ini. Saya tahu bahwa satu-satunya jalan adalah kerja keras, pengorbanan, dan mewujudkan sesuatu yang tampak sulit dicapai untuk waktu yang lama, yaitu mengangkat trofi kembali. Dan kami berhasil melakukannya."

Ia melanjutkan: "Perjalanan ini tidak sempurna, tetapi saya tidak ingin masa-masa sulit menjadi ciri perpisahan saya. Saya memilih untuk mengenang momen-momen bahagia, pelajaran, orang-orang yang berdiri di sisi saya, dan yang terpenting, cinta yang saya terima selama lima tahun ini."

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Terima kasih kepada setiap orang di klub yang berbagi perjalanan ini bersama saya. Tim pelatih, rekan-rekan setim, para staf, dan setiap individu yang bekerja di balik layar. Kalian semua adalah bagian dari kisah saya dan memiliki tempat istimewa di hati saya."

Atletico Madrid telah lama tertarik kepada pemain internasional Argentina tersebut, di tengah prediksi kemungkinan Tottenham mengizinkan kepergiannya musim panas ini apabila tawaran yang sesuai datang. Bek tengah itu selalu lebih memilih pindah ke Los Rojiblancos, meskipun ada ketertarikan dari klub-klub lain untuk mendatangkannya seperti Inter Milan dan Arsenal, rival tradisional Tottenham di kawasan London Utara.

Kontrak pemain berusia 28 tahun itu dengan Tottenham berlaku hingga musim panas tahun 2029. Namun, ia dua kali menerima kartu merah pada musim lalu selama perjuangan tim untuk bertahan di Liga Primer Inggris, sebelum cedera lutut membuatnya absen pada meter-meter terakhir musim.

Bek asal Argentina itu juga menghadapi kritik dari para suporter ketika beredar kabar mengenai niatnya untuk hadir di final tahap pertama Liga Argentina guna menyaksikan klub asalnya, Belgrano, menghadapi River Plate, alih-alih menghadiri laga penentu sekaligus terakhir Tottenham melawan Everton. Hal itu kemudian diperbaiki oleh sang pemain dengan kehadirannya pada laga tersebut pada akhirnya.

Romero telah menjalani 124 pertandingan dengan seragam Tottenham sepanjang lima musim, mencetak 12 gol dan menerima 4 kartu merah di Premier League.

Tampaknya manajemen Tottenham memang telah meletakkan dasar untuk menutupi kepergian Romero musim panas ini, yaitu setelah merekrut dua bek Jan Paul van Hecke dan Marcus Senesi.