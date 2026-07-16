"Aku tahu dia mencintaiku"... Messi menyampaikan pesan dari lubuk hatinya kepada Maradona setelah lolos ke final

Bintang Argentina, Lionel Messi, menyampaikan penghormatan khusus kepada mendiang legenda Diego Armando Maradona, setelah timnya lolos ke final Piala Dunia 2026.

Setelah memberikan dua umpan kunci dalam kemenangan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1 di semifinal Piala Dunia, Messi kembali menyampaikan penghormatan kepada Maradona, mempersembahkan kemenangan yang mendebarkan ini kepadanya.

Messi mengatakan, seperti dilansir situs "Foot Mercato": "Saya yakin Diego sedang menikmati momen ini dari surga... Kemenangan ini untuknya; ini selalu menjadi hari yang sangat istimewa."

Dia melanjutkan: “Saya senang bisa memberinya kebahagiaan ini, dan saya berharap dari lubuk hati saya yang paling dalam agar dia menikmatinya.”

Messi juga berbicara tentang hubungan istimewa yang terjalin antara dirinya dan legenda sepak bola Argentina tersebut, dengan mengatakan: “Kami beruntung karena hidup di era Diego. Saya tidak ingin berpisah dengannya, dan saya tahu dia menyayangi saya… Saya bangga dengan setiap momen indah yang kami lalui bersama.”

Ini bukan kali pertama sang juara Piala Dunia memuji Maradona; sebelumnya, ia pernah mendedikasikan kemenangan Argentina di Copa América 2021 untuknya.