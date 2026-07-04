"Aku sudah lihat apa yang kamu katakan tentang aku".. Nuno Mendes membalas dengan tegas kepada Yamal

Nuno Mendes, bek kiri tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, menegaskan bahwa laga melawan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia akan menjadi salah satu pertandingan terberat di turnamen ini, sambil menyatakan bahwa ia menantikan duel langsung dengan bintang muda Spanyol, Lamine Yamal, sayap Barcelona, yang ia gambarkan sebagai “sangat berbakat dan mampu menentukan hasil pertandingan”.

Menurut laporan surat kabar Spanyol “AS”, Mendes berbicara selama pemusatan latihan timnas Portugal di kota Toronto mengenai pertandingan yang dinantikan tersebut, dan menanggapi pujian yang dilontarkan Yamal kepadanya, setelah pemain muda itu menyebutnya sebagai “bek tersulit yang pernah dihadapinya”, dengan mengatakan: "Saya sudah menonton videonya. Dia pemain yang sangat berbakat, dan kita akan bertanding; ini akan menjadi pertandingan yang sengit. Saya suka bermain melawannya; dia masih muda, memiliki potensi besar, dan mampu menentukan hasil pertandingan. Pertandingan kita selalu seru."

Pemain internasional Portugal itu menambahkan bahwa pertandingan melawan Spanyol akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kemampuan tim nasional, sambil menjelaskan: “Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan tim kuat yang tahu cara bermain sepak bola dan mahir menguasai bola, sehingga permainan tim akan menjadi lebih penting. Jika kami bisa mencegah bola sampai ke Lamine, itu akan menjadi awal yang baik.”

Nuno Mendes dianggap sebagai salah satu pemain kunci timnas Portugal di turnamen ini, di mana ia mendapat pujian luas baik dari para analis maupun para penggemar, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bek kiri terbaik di dunia saat ini.

Menanggapi pujian tersebut, ia berkata: “Selalu menyenangkan mendengar pujian seperti itu. Dia orang yang luar biasa, dan juga pemain yang bagus, tapi saya berusaha fokus pada tujuan saya, yaitu membantu tim nasional.”

Timnas Portugal sedang bersiap menghadapi laga sengit melawan Spanyol di babak 16 besar, dalam pertandingan yang diperkirakan akan menampilkan pertarungan taktis yang sengit antara barisan pertahanan Mendes dan kecepatan serangan Lamine Yamal, dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan di turnamen ini.