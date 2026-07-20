"Dia harus bersyukur tidak ada pemain seperti saya di lapangan. Kalau saya ada di sana, saya pasti sudah menanduk kepalanya dan juga mendapat kartu merah," keluh mantan penyerang kelas dunia Zlatan Ibrahimovic saat menjadi pakar sepak bola di FOX Sports.

Paredes menyerang pemain Spanyol Eric Garcia dan Gavi saat terjadi keributan setelah pertandingan final pada hari Minggu, yang berakhir dengan kekalahan Albiceleste 0-1 dari Spanyol setelah perpanjangan waktu, dan dihukum dengan kartu merah meskipun pertandingan sudah berakhir. Rekan setimnya, Lisandro Martinez, kemudian menjelaskan bagaimana insiden tidak menyenangkan itu terjadi dan membela Paredes.

“Itu sangat tidak profesional darinya,” kata Ibrahimovic yang jauh lebih kurang bersimpati terhadap pemain berusia 32 tahun dari Boca Juniors itu. Pemain asal Swedia itu juga mengumumkan bahwa setelah debutnya di Piala Dunia ini, ia tidak akan lagi bekerja sebagai pakar TV: “Sungguh suatu kebahagiaan besar bagi saya untuk berbagi studio ini dengan kalian – kalian benar-benar membuat segalanya menjadi mudah bagi saya. Saya juga ingin berterima kasih kepada FOX, Amerika, dan semua orang yang tidak terlihat. Saya harap Amerika juga menikmatinya seperti saya. Ini adalah perpisahan saya dari studio. Bagi saya, ini adalah yang pertama dan terakhir kalinya. Jadi: Selamat tinggal, semuanya,” kata Ibrahimovic sambil berpamitan dengan penuh gaya.

Leandro Paredes dikritik tajam karena kelakuannya di final Piala Dunia: “Benar-benar idiot”

Namun kembali ke Paredes: Pemain timnas Argentina yang masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua di final di New York/New Jersey itu masih mendapat kecaman dari beberapa pakar lainnya. “Itu tidak bisa dimaafkan. Jujur saja, dia seharusnya sudah tidak boleh berada di lapangan lagi. Dia sudah melakukan tujuh atau delapan pelanggaran keras,” kata mantan penyerang Bundesliga Mladen Petric di SRF, yang juga menyinggung gaya bermain Paredes yang secara umum kasar. Mantan pemain timnas Austria Andreas Herzog mengomel di ORF: “Dasar idiot.”

Sementara itu, Micah Richards, yang pernah bermain untuk Manchester City, antara lain, mengatakan kepada BBC: "Ini memalukan. Paredes seharusnya tahu lebih baik. Kita semua tahu bagaimana rasanya kalah dalam sebuah pertandingan, tapi ini benar-benar buruk."