"Aku menolak segalanya demi momen ini": Zidane Menangis Bahagia, Mimpi 28 Tahun Akhirnya Terwujud!

Zinedine Zidane, pelatih baru timnas Prancis, mengungkap dalam konferensi pers pertamanya usai penunjukan resminya, Selasa hari ini, bahwa ia telah menolak banyak tawaran untuk melatih klub-klub besar selama tahun-tahun terakhir demi menunggu kesempatan menukangi "Les Bleus". Ia menegaskan bahwa melatih timnas adalah "satu-satunya hal" yang ingin ia lakukan setelah meninggalkan Real Madrid pada 2021, dan bahwa hari ini merupakan "mimpi yang menjadi kenyataan" setelah bertahun-tahun menunggu dan menanti.

Dalam konferensi pers yang digelar dengan kehadiran presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo, Zidane berkata: "Hari ini adalah kelanjutan dari perjalanan karier saya, dan sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya menerima tawaran untuk melatih sejumlah klub selama 4 atau 5 tahun, tetapi saya menolak semuanya demi timnas Prancis. Inilah satu-satunya hal yang ingin saya lakukan. Saya sudah tahu itu sejak kecil, saya memulai di jajaran tim junior, dan melewati semua tahapan hingga sampai ke tim senior. Saya akan mengerahkan segenap upaya agar tim ini terus meraih kemenangan, karena inilah satu-satunya motivasi saya."

Penghormatan untuk Deschamps

Dalam pesan yang ditujukan kepada pendahulunya, Didier Deschamps, Zidane berkata: "Saya memuji kerja keras Didier, dan ini adalah kesempatan untuk mengatakan kepadanya, bagus sekali. Sesuatu yang baru akan dimulai, tetapi tujuannya selalu satu: menang. Saya akan mengerahkan segenap upaya demi tim ini. Saya sangat menanti untuk bergabung dengannya," dalam penghormatan yang jelas kepada pelatih yang membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia 2018.

Zidane tak menyembunyikan luapan perasaannya, dengan berkata: "Ini adalah kegembiraan yang luar biasa. Saya bahagia dengan apa yang terjadi pada saya. Saya tidak menemukan kata-kata lain. Saya menahan luapan perasaan saya karena begitu banyak emosi yang saya rasakan di dalam diri saya. Saya siap menghadapi tantangan ini," lalu menambahkan: "Kemenangan pada 1998 adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya, menang bersama teman-teman saya. Saya menghabiskan empat atau lima tahun itu untuk menantikan hari ini. Saya sangat tersentuh, mungkin itu tidak terlihat pada saya, tetapi saya sangat bahagia."

Diallo: Ia berkata kepada saya, saya tahu cara menang

Presiden Federasi Sepak Bola Prancis Philippe Diallo mengungkap sisi lain dari pertemuan pertamanya dengan Zidane, dengan berkata: "Ini adalah sumber kebanggaan dan tanggung jawab yang besar, karena ketika tahun-tahun ini berakhir, Anda perlu menemukan seseorang yang layak dipercaya untuk melanjutkan jalan ini. Ketika saya bertemu Zinedine pada Februari 2025, ia berkata kepada saya: Pak Presiden, saya tahu cara menang. Saya merasa ia adalah orang yang memiliki hasrat dan keyakinan untuk membawa timnas Prancis meraih kemenangan."

Gaya bermain menyerang

Mengenai gaya bermain dan filosofi kepelatihannya, Zidane berkata: "Anda akan melihat gaya saya dalam waktu dekat, dan kami akan menggelar konferensi pers pada September. Saya sangat mencintai permainan ini. Saya dulu pemain nomor 10, dan yang memotivasi saya adalah mencetak gol. Saya tinggal di Spanyol selama 25 tahun, dan Anda tahu apa artinya itu. Saya dulu seorang pemimpin di lapangan, dan hari ini saya memperoleh pengalaman yang menjadikan saya layak menjadi seorang pemimpin," merujuk pada pengaruh sekolah menyerang Spanyol terhadap dirinya selama tahun-tahun panjangnya di Real Madrid.

Mengenai rencananya untuk meraih kemenangan, Zidane berkata: "Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana cara meraih kemenangan hanya dengan beberapa kata. Saya memiliki tim luar biasa yang siap. Saya harus realistis, bertemu para pemain, menjelaskan kepada mereka rencana permainan, dan apa yang akan kita lakukan bersama. Setelah itu, sebagai pelatih saya harus terus membawa tim ini menuju kemenangan."

Keputusan yang disadari

Zidane menegaskan bahwa keputusannya untuk menunggu kesempatan melatih timnas Prancis merupakan sesuatu yang disadari dan dipikirkan matang, dengan menjelaskan: "Saya selalu memandang tim ini sebagai pelatihnya di masa depan. Saya tidak menukangi klub mana pun karena alasan itu. Satu-satunya hal yang ingin saya lakukan setelah Real Madrid adalah melatih timnas Prancis. Saya bisa saja menangani sebuah proyek selama 3 tahun karena adanya Deschamps di sana. Keputusan itu diambil pada Januari 2025, dan tepat sehari setelahnya saya tahu bahwa saya ingin menjadi pelatih berikutnya. Kami bertemu dengan presiden dan kesepakatan pun tercapai."

Zidane menegaskan bahwa menyeimbangkan kehidupan pribadinya dengan tugas barunya tidak akan menjadi masalah, dengan berkata: "Tidak ada kerancuan apa pun. Ini sesuatu yang berbeda dari klub. Namun, ini tidak membuat saya takut. Inilah yang ingin saya lakukan. Saya akan menyeimbangkan antara kehidupan pribadi saya dan timnas Prancis, dan ini sangat cocok untuk saya."

Belum ada komunikasi dengan Mbappe (sang kapten) hingga saat ini

Mengenai belum adanya komunikasi dengan bintang Kylian Mbappe hingga saat ini, Zidane berkata: "Kami belum berbicara dengan Kylian; hal terpenting baginya adalah istirahat. Kami akan mendapat kesempatan untuk membicarakan semua ini dengannya dan dengan semua pemain dalam waktu dekat pada September."

Prioritas untuk laga pertama melawan Turki

Mengenai laga-laga mendatang, Zidane berkata: "Ini tidak terbatas pada Spanyol saja. Mereka tim yang kuat. Prioritas saya adalah laga pertama, yaitu melawan Turki. Kami memiliki 4 laga pada September. Saya akan menghabiskan hampir 3 minggu bersama para pemain, dan itu hal yang luar biasa untuk persiapan," seraya menunjukkan bahwa pertemuan melawan Italia pada Oktober memiliki nuansa khusus baginya: "Italia istimewa karena saya pernah bermain di sana, saya mengenal orang-orang di sana, dan saya berbicara bahasa Italia. Saya sudah mempersiapkan diri untuk keempat laga ini sejak beberapa waktu lalu."

Zidane adalah Zidane"

Mengenai gaya kepelatihannya dibandingkan para pendahulunya, Zidane berkata: "Performa timnas Prancis luar biasa. Tidak ada yang perlu dikeluhkan bagi para suporter. Kami akan mengubah gaya kami. Deschamps adalah Deschamps, dan Zidane adalah Zidane. Saya akan melakukan apa yang saya kuasai. Saya akan memastikan kesinambungan performa agar timnas Prancis terus meraih kemenangan."

Tim pelatih dari Real Madrid

Zidane mengungkap tim pelatihnya, dengan berkata: "Tim kerja dekat dan tim teknis saya sudah ada, dan pada praktiknya itu adalah tim yang sama yang bersama saya sepanjang tahun-tahun itu di Real Madrid, dengan hanya menambah dua atau tiga anggota. Saya setia dalam hal ini, dan kami akan melanjutkan perjalanan bersama sedikit orang ini."

5 tahun mengamati dan mempersiapkan diri

Mengenai apa yang ia lakukan selama lima tahun terakhir sejak meninggalkan Real Madrid, Zidane berkata: "Saya tidak menyia-nyiakan waktu saya, justru saya menonton banyak sekali pertandingan, bahkan lebih banyak daripada yang saya tonton saat menjadi pelatih Real Madrid. Saya menonton banyak sekali pertandingan timnas Prancis secara keseluruhan, dan saya menyaksikan banyak hal."