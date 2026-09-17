Dalam pengakuan mengejutkan yang menyingkap wajah buruk fanatisme di lapangan-lapangan Spanyol, bintang muda Barcelona Lamine Yamal membuka hatinya dan untuk pertama kalinya berbicara secara rinci mengenai insiden rasialisme yang menimpanya di jantung Stadion Santiago Bernabeu.

Pernyataan sang winger yang bersinar itu, yang ia lontarkan untuk kemunculannya yang dinanti dalam program "Universo Valdano", memicu gelombang luas di kalangan pencinta olahraga Catalunya, setelah jadwal penayangan episode tersebut lewat kanal "Movistar Plus" dimajukan ke Jumat malam, mengingat pentingnya hal-hal yang akan disampaikan di dalamnya, sebagaimana dikutip "Mundo Deportivo".

Selama wawancara, sang legenda Jorge Valdano melontarkan pertanyaan langsung kepada Yamal: "Apakah kamu pernah mengalami rasialisme secara langsung?", dan jawaban pemain muda itu pun datang secara mengejutkan sekaligus bijaksana.

Yamal menunjuk pada insiden El Clasico yang terkenal pada 26 Oktober 2024, ketika ia dan rekannya Raphinha, saat merayakan sebuah gol, menerima teriakan rasialis dan cacian yang mengandung kebencian terhadap orang asing dari tribun Bernabeu, seperti "hitam hina", "Moor hina", dan "imigran hina".

Lamine berkata dengan terus terang: "Ya, ribuan kali. Orang-orang bersikap rasialis terhadapmu secara tidak langsung, tetapi mungkin mereka tidak menyadarinya. Ada banyak komentar, banyak tatapan, yang seringkali bernuansa rasialis, dan mereka tidak menyadarinya".

Ia menambahkan: "Sebagai contoh, video yang biasa beredar dari Stadion Santiago Bernabeu ketika mereka melontarkan kata-kata kotor kepada saya dan Raphinha, dan orang-orang heran dengan reaksi saya. Pada akhirnya, orang yang menyebut saya (hitam) itu sama sekali tidak akan mengganggu saya, karena saya memang hitam dan bukan warna lain".

Ia melanjutkan dengan nada dewasa melampaui usianya: "Adapun soal benar atau salahnya hal itu, itu perkara lain, karena ia mengatakannya kepada saya dengan cara yang menghina. Itu keliru, tetapi yang tidak akan saya lakukan saat saya bermain dalam sebuah pertandingan yang tiketnya dibeli orang-orang untuk menonton saya adalah marah kepada orang yang tidak menghormati saya".

Liga Spanyol "LaLiga" telah melaporkan insiden itu kepada Kepolisian Nasional begitu peristiwa tersebut terjadi, sementara klub Real Madrid membuka penyelidikan internal yang mengungkap keterlibatan seorang anak di bawah umur dalam pelontaran hinaan tersebut.

Kejaksaan Anak memutuskan menjatuhkan larangan selama 12 bulan bagi anak di bawah umur itu untuk memasuki seluruh stadion yang menggelar kompetisi sepak bola resmi, disertai kewajiban menjalani 30 jam kerja sosial dan menyampaikan permintaan maaf resmi kepada pemain.

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