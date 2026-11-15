Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pau Cubarsi, bek Barcelona dan timnas Spanyol, mengungkap sejumlah momen yang berkesan dalam perjalanan kariernya di dunia sepak bola. Ia bercerita tentang kenangan-kenangan yang tak terlupakan sejak awal perjalanannya bersama sepak bola, di samping sisi-sisi kehidupan pribadi dan keluarganya, serta orang-orang yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadiannya di dalam maupun di luar lapangan.

Iklan

Pau Cubarsi tengah menjalani salah satu periode terbaik dalam kariernya meski usianya masih muda, setelah menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan timnas Spanyol dan Barcelona, berkat kepribadiannya yang kuat dan kemampuan teknis yang membuatnya mendapatkan kepercayaan dari pelatih Hansi Flick. Namun, di balik keberhasilan dini ini terdapat kisah-kisah tentang kerja keras, pengorbanan, dan momen-momen yang tak terlupakan, yang sebagian disampaikan oleh bek muda tersebut dalam wawancara dengan surat kabar "The Athletic".

Bek Barcelona itu mengenang salah satu momen terpenting dalam karier internasionalnya, ketika ia menyelamatkan gawang Spanyol dari gol yang hampir pasti terjadi saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026, setelah ia melakukan intervensi untuk menghalau bola dari hadapan Marcos Senesi pada masa tambahan babak perpanjangan waktu, sehingga mempertahankan keunggulan timnas negaranya dengan skor 1-0 di Stadion MetLife di New Jersey, dan turut berkontribusi dalam mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia.

Cubarsi berbicara tentang momen-momen yang mendahului intervensi krusialnya, dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs radio "Cadena SER": "Bola tidak masuk ke gawang, dan saya pun merasa lega. Hal pertama yang saya pikirkan adalah: baiklah, tersisa satu serangan lagi, saya harus mempertahankannya sebelum menjadi juara dunia", seraya menjelaskan bahwa ia mengingat pergerakan Lionel Messi membawa bola di garis kotak penalti, dan larinya Senesi di belakang lini pertahanan timnas Spanyol, sebelum ia menyadari adanya ruang berbahaya antara dirinya dan Mikel Merino.

Bek muda itu menambahkan bahwa ia menyadari pentingnya bergerak cepat untuk menghentikan serangan, dan berkata: "Saya tahu bahwa saya harus melompat ke arahnya dengan sekuat tenaga dan menyerahkan sisanya kepada keberuntungan", sebelum ia berhasil menghalau bola dan terjatuh ke lapangan dalam keadaan kelelahan, seraya menjelaskan bahwa ia tetap meletakkan kepalanya di rumput tanpa menoleh ke belakang, hingga memastikan bahwa bola tidak masuk ke jala, sebelum ia menyadari betapa besar intervensi yang dilakukannya untuk menyelamatkan timnas negaranya.

Iklan Iklan

Setelah peluit panjang dibunyikan, Cubarsi menjalani momen-momen luar biasa bersama rekan-rekannya untuk merayakan gelar Piala Dunia, sebelum ia menerima kejutan lain dengan diberitahu bahwa ia terpilih sebagai pemain muda terbaik di turnamen tersebut, dan ia mengatakan tentang hal itu: "Saya merasa tercengang. Saya tahu bahwa saya punya peluang karena sedikit pemain muda yang mencapai final Piala Dunia, tetapi satu-satunya tujuan saya adalah memberikan yang terbaik yang saya miliki dan membantu Spanyol meraih gelar".

Topik Terkait

Terlepas dari pencapaian di atas lapangan, Cubarsi berbicara tentang peran besar yang dimainkan keluarganya dalam membawanya ke tahap ini, seraya mengungkapkan kebanggaannya atas kemampuannya memperbaiki kehidupan kedua orang tuanya setelah bertahun-tahun berkorban, dan berkata: "Ayah saya tidak lagi bekerja di perusahaan keluarga, sehingga kini ia bisa menghadiri pertandingan bersama saya dan menikmati hidup. Kontribusi saya dalam masa pensiun mereka, sebagai anak mereka, membuat saya penuh dengan kebanggaan. Kami bisa menikmati hidup ini bersama, karena jika saya mencapai posisi saya sekarang, itu berkat pengorbanan mereka", sementara perusahaan keluarga itu masih tetap berjalan di bawah pengawasan paman dan sepupunya.

Bek Spanyol itu juga mengungkap sisi lain dari minatnya di luar sepak bola, dengan mengakui kecintaannya pada mobil dan mengikuti model-model terbaru, namun ia menunjukkan bahwa kedua orang tuanya tidak mendorongnya untuk memiliki mobil mewah saat ini karena usianya yang masih muda, dan berkata sambil tertawa: "Saya suka mobil, dan sesekali saya melihat-lihat model-model terbaru, tetapi kedua orang tua saya tidak menyambut ide saya mengendarai mobil mewah sementara saya baru berusia sembilan belas tahun. Mereka mengatakan kepada saya untuk menunggu sedikit, sampai saya lebih matang dan memperoleh lebih banyak pengalaman".

Iklan

Dan di akhir pembicaraannya, Cubarsi mengungkap dua bek yang ia anggap sebagai sumber inspirasinya, yaitu dua legenda Barcelona, Carles Puyol dan Gerard Pique, seraya menjelaskan bahwa ia mengagumi perbedaan antara gaya keduanya, dan berkata: "Saya mengagumi kedua tipe tersebut, bek yang ulet dan bek yang berbakat secara teknis. Pique memiliki peran yang lebih penting dalam membangun permainan, tetapi Puyol sangat sentral dari sisi mentalitas dan kepribadian", sebagai isyarat atas keinginannya untuk memadukan kekuatan bertahan dan kemampuan teknis dalam kariernya.