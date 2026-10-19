Sebuah tamasya laut selama pemusatan latihan Al Ahly di Tunisia berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, setelah tiga pemain tim menemukan diri mereka menghadapi bahaya tenggelam, dalam sebuah peristiwa yang detailnya masih membekas dalam ingatan pemain Tunisia Mohamed Ali Ben Romdhane, yang menegaskan bahwa ia mengalami momen-momen menakutkan yang nyaris berakhir dengan tragedi.

Ben Romdhane, mantan pemain Al Ahly yang kini berprofesi bersama Al Shamal Qatar, mengungkap kisah di balik peristiwa berbahaya yang menyatukannya dengan dua rekannya, Hussein El Shahat dan Karim Fouad, seraya menjelaskan bahwa campur tangan Yasser Ibrahim pada momen-momen krusial memainkan peran besar dalam menyelamatkan mereka dan mengakhiri krisis tersebut.

Ben Romdhane mengatakan, dalam penampilannya di program "Dhayfuna" melalui kanal Alkass, bahwa peristiwa itu terjadi selama hari libur bagi para pemain Al Ahly di sela-sela pemusatan latihan tim di Tunisia, ketika sejumlah dari mereka memutuskan untuk pergi ke laut guna menghabiskan waktu.

Pemain Tunisia itu menambahkan: "Hari itu adalah hari libur, dan kami semua pergi ke laut di sela-sela pemusatan latihan Al Ahly di Tunisia, lalu saya, Hussein El Shahat, dan Karim Fouad pergi berenang".

Ia menjelaskan bahwa situasi itu dengan cepat berubah menjadi momen-momen penuh ketakutan, setelah ia dan Hussein El Shahat semakin jauh ke tengah laut, sementara Karim Fouad kehilangan keseimbangannya dan menjauh dari area aman, hingga mendapati dirinya dalam bahaya nyata yang mengancam nyawanya.

Ia menunjukkan bahwa upaya-upaya menyelamatkan Karim Fouad justru menambah bahaya situasi tersebut, setelah Hussein El Shahat pada gilirannya terancam tenggelam, di tengah sulitnya menghadapi ombak dan menjauh dari area aman, yang membuat ketiga pemain itu menghadapi momen-momen yang sangat sulit.

Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan salah satu pengalaman tersulit yang ia lalui sepanjang perjalanan sepak bolanya, seraya menyebutkan bahwa adegan itu tetap membekas dalam ingatannya, setelah momen-momen rekreasi berubah menjadi situasi berbahaya yang tak seorang pun menduganya.

Ben Romdhane mengungkap bahwa Yasser Ibrahim turun tangan pada momen krusial setelah melihat apa yang terjadi, dan bergegas menyelamatkan para pemain, hingga campur tangannya berhasil mengakhiri krisis dan menyelamatkan mereka dari tenggelam.

Pemain Tunisia itu meringkas betapa besarnya ketakutan yang ia alami selama peristiwa tersebut dengan berkata: "Saya melihat kematian dengan mata kepala saya sendiri", seraya mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas berlalunya situasi itu tanpa kehilangan satu pun pemain.









Ben Romdhane juga menyinggung pengalamannya bersama Al Ahly, memuji kebesaran klub dan para pendukungnya, serta berbicara tentang hubungannya dengan para pendukung Esperance Tunis, seraya menegaskan penghargaannya terhadap peran yang dimainkan klub itu dalam perjalanan kariernya.

Pemain Al Shamal Qatar itu mengatakan: "Al Ahly Mesir adalah tim besar, dan suporter Esperance punya jasa besar, tetapi Al Ahly melalui tahun yang sulit dan saya tidak mendapatkan kesempatan saya secara penuh".

Mengenai kepindahannya ke Al Shamal, Ben Romdhane menjelaskan bahwa transfer itu berlangsung dengan mudah, seraya menyebutkan bahwa ambisi klub dan keinginannya untuk berkembang menjadi salah satu alasan utama ia memilih menjalani pengalaman baru tersebut.

Ia menambahkan bahwa kehadiran penyerang Aljazair Baghdad Bounedjah, yang ia sebut sebagai sahabat dan pemain besar, di samping Riyad Mahrez, merupakan tambahan penting bagi tim, di tengah harapannya untuk terus berkembang dan mewujudkan tujuan-tujuannya pada periode mendatang.







