Mark Casado, gelandang Deportivo La Coruna yang dipinjam dari Barcelona, mengalami pukulan berat setelah menjalani operasi akibat cedera patah tulang selangka, yang mengancamnya absen dari lapangan selama beberapa bulan dan memaksanya berhenti pada fase ketika ia berusaha memantapkan posisinya bersama klub barunya.

Surat kabar Spanyol "Sport" menyebutkan bahwa Casado mengalami cedera dalam pertandingan Deportivo melawan Real Betis, Minggu, setelah ia terjatuh menimpa bahunya usai berbenturan dengan Marc Roca, sehingga langsung meninggalkan lapangan di tengah rasa sakit yang jelas terlihat dan menimbulkan kekhawatiran di kedua klub, Deportivo dan Barcelona.

Pemain tersebut memulai pertandingan sebagai starter, dalam penampilan ketiganya sejak kepindahannya ke Deportivo, setelah sebelumnya hanya berperan sebagai pemain pengganti saat melawan Sevilla dalam sepekan yang diwarnai rotasi susunan pemain.

Casado langsung menyadari besarnya cedera itu begitu terjatuh, dan berkata di hadapan para dokter: "Aku patah tulang, aku patah tulang", sebelum akhirnya segera digantikan.

Klub asal Galicia itu mengumumkan, Senin, bahwa pemain tersebut menjalani operasi di kota La Coruna, di bawah pengawasan spesialis cedera lapangan Rafael Arriaza, akibat patah tulang selangka kanan.

Deportivo menyatakan dalam keterangan medis yang dipublikasikan melalui akun-akun resminya dan situs webnya: "Mark Casado telah menjalani operasi di rumah sakit HM Modelo di La Coruna oleh spesialis cedera Rafael Arriaza, akibat patah tulang selangka kanan".

Klub tidak menentukan durasi absennya pemain tersebut, dan hanya menegaskan bahwa waktu kembalinya ke kompetisi akan ditentukan sesuai dengan perkembangan kondisi kesehatannya.

Namun jenis cedera semacam ini bisa memaksa absen antara 8 hingga 12 pekan, yang berarti ia menjauh dari lapangan selama sekitar 3 bulan, dengan kemungkinan masa absennya berlanjut hingga Januari mendatang, setelah libur perayaan Natal.

Cedera ini merupakan kemunduran yang berat bagi Casado, yang berharap mendapatkan peluang lebih besar untuk tampil bersama Deportivo, setelah ia mendapati dirinya berada di luar rencana rutin Hansi Flick di Barcelona.

Pemain tersebut pindah ke klub kota La Coruna pada hari terakhir bursa transfer, demi mencari ruang lebih luas untuk tampil dan menghidupkan kembali kariernya.