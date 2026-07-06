Aku butuh segelas bir... Seorang ahli membaca gerak bibir mengungkap kata-kata Tuchel pada saat-saat krusial saat melawan Meksiko

Seorang pembaca gerak bibir berhasil menangkap ucapan pelatih timnas Inggris asal Jerman, Thomas Tuchel, di pinggir lapangan, pada saat-saat terakhir, ketika pasukan Tiga Singa berjuang keras untuk meraih kemenangan atas Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Inggris mengalahkan Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang menegangkan di Stadion Azteca dini hari Senin ini di Kota Meksiko, dalam penampilan yang dipuji sebagai yang terbaik bagi Inggris di Piala Dunia sejak tahun 1966.

Tuchel terlihat tegang saat timnya, yang harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Jarell Quansah mendapat kartu merah, berjuang di menit-menit akhir untuk menahan gelombang serangan tuan rumah di stadion legendaris tersebut.

Kamera televisi menangkap momen kemarahan pelatih Inggris itu pada menit ke-94, setelah pelanggaran diberikan kepada Jude Bellingham yang mencetak dua gol untuk Inggris dalam pertandingan tersebut.

Keputusan tersebut memungkinkan Meksiko segera melancarkan serangan lain, yang membuat Tuchel berteriak dan mengangkat tangannya ke kepala dengan marah.

Sementara itu, Nicola Heikling, seorang pakar dan ahli membaca gerak bibir profesional, menganalisis komentar Tuchel di tengah meningkatnya tekanan. Menurut laporan surat kabar “Daily Mail”, Tuchel berkata: “Ya Tuhan, ini gila, aku butuh segelas bir, kawan!”.

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: “Ya Tuhan, tolong bantu aku melewati ini.”

Timnas Inggris sedang bersiap untuk menghadapi Norwegia pada Minggu dini hari mendatang, di babak perempat final Piala Dunia 2026.







