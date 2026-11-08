Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mengungkapkan kebanggaannya atas penampilan para pemainnya meski kalah dari Barcelona dengan skor 2-1 di Stadion Metropolitano, dalam laga pekan ke-12 Liga Spanyol. Ia menegaskan bahwa timnya tampil kuat dan nyaris meraih hasil yang lebih baik, namun kurang presisi pada sentuhan akhir.

Atletico Madrid sempat unggul lebih dulu pada babak pertama, sebelum Fermin Lopez berhasil menyamakan kedudukan untuk Barcelona, lalu pemain yang sama kembali mencetak gol kemenangan bagi tim Catalan itu, sehingga tim tamu memetik tiga poin berharga dari jantung Stadion Metropolitano.

Simeone mengatakan, dalam pernyataannya seusai pertandingan, bahwa ia merasa puas atas penampilan para pemainnya meski hasil tidak berpihak kepada mereka, seraya menyebutkan bahwa timnya berhasil menekan Barcelona, namun tidak memanfaatkan peluang yang tersedia sebagaimana mestinya.

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "AS" Spanyol: "Saya benar-benar puas dengan penampilan para pemain, tidak ada alasan untuk mengeluh. Kami menempatkan para pemain tim lawan dalam situasi sulit, dan kami kurang memiliki sentuhan akhir yang menentukan seperti yang kami tunjukkan pada kesempatan lain, sementara Barcelona sangat percaya diri dan memanfaatkan peluangnya dengan brilian. Saya bangga kepada para pemain, saya menikmati pertandingan ini, dan sangat senang dengan penampilan semua orang".

Mengenai seberapa adil hasil tersebut, pelatih asal Argentina itu menjelaskan: "Ya, hasilnya adil karena mereka mencetak dua gol dan kami mencetak satu gol", sebelum ia berbicara tentang dampak pergantian pemain dan aspek fisik terhadap penampilan timnya pada babak kedua.

Simeone mengatakan bahwa ia tidak bisa memastikan penurunan itu disebabkan oleh faktor fisik, seraya menjelaskan bahwa hal itu lebih berkaitan dengan penampilan para pemain yang masuk sebagai pengganti, entah mereka tampil lebih baik atau kurang dari yang diharapkan.

Ia melanjutkan: "Pertandingan berjalan sesuai rencana kami, dan kami mendapat peluang lewat Baena dan Sorloth, sementara Barcelona tidak mendapat banyak peluang meski menguasai bola. Namun saya puas dengan tim, kami masih dalam fase pembangunan, dan kami punya sejumlah aspek yang perlu diperbaiki serta pemain-pemain yang perlu terus berkembang".

Mengenai harapannya terhadap para pemain pengganti, Simeone menegaskan bahwa ia selalu berharap para pemain yang masuk saat pertandingan tampil luar biasa, namun hal itu tidak selalu mungkin dalam segala kondisi.

Ia mengatakan: "Terkadang jalannya pertandingan atau lawan tidak memungkinkan kami untuk itu, dan tetap ada perasaan bahwa kami telah memberikan yang terbaik. Menghadapi lawan kuat, waktu memiliki arti penting. Kami bermain bagus selama 50 menit, itulah durasi yang kami kuasai, lalu lawan mengendalikan jalannya permainan dan lebih tajam dari kami".

Simeone membela Julian Alvarez

Pelatih Atletico Madrid itu berbicara tentang penampilan Julian Alvarez, seraya menegaskan bahwa penyerang asal Argentina tersebut tampil berpengaruh meski gagal mencetak gol. Ia berkata: "Ia bermain menentukan, terlibat dalam tiga serangan, ditambah umpan matang kepada Giuliano. Pada babak kedua ia mendapat peluang di mana ia mencoba melepaskan tembakan melewati kiper, lalu mengirim umpan silang kepada Baena. Apa lagi yang bisa kita minta?".

Ia menambahkan: "Kami semua berharap gol itu tercipta, tetapi kami akan menunggunya (Alvarez). Kami membutuhkannya karena jika kami ingin mencapai apa yang kami cita-citakan, kami membutuhkannya, kalau tidak kami tidak akan sampai". Simeone juga menolak mengaitkan kegagalan memanfaatkan peluang dengan hilangnya kepercayaan diri pada pemain itu, seraya menegaskan: "Saya tidak berada di dalam tubuhnya, tetapi ia mendapatkan kepercayaan kami".

Alvarez menghabiskan bursa transfer musim panas lalu dengan impian pindah ke Barcelona, di tengah keinginan besar klub Catalan itu untuk merekrutnya, namun klubnya menolak melepasnya ke Blaugrana.

Dalam pernyataan lain kepada saluran "Movistar Plus", Simeone kembali menekankan kepuasannya atas penampilan timnya, dengan menilai bahwa Atletico tampil luar biasa dan menjalankan rencananya dalam waktu yang lama, namun kurang presisi yang dibutuhkan dalam laga-laga besar.

Ia mengatakan: "Saya bangga kepada para pemain, ini pertandingan yang luar biasa dan sangat bagus. Kami bermain dengan cara yang kami inginkan dalam waktu yang lama, tetapi kami kurang presisi pada sentuhan akhir yang dituntut oleh pertandingan semacam ini, dan pada akhirnya kami kalah dari tim yang kami tahu sangat efektif dalam mencetak gol".

Ia menambahkan dengan menjelaskan perbedaan antara dua babak pertandingan: "Barcelona menguasai bola tetapi tidak menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol. Kami mendapat peluang lewat Julian, Baena, dan Sorloth yang berasal dari umpan silang Julian, sementara mereka hanya punya satu peluang dan itu menjadi gol".

Simeone kembali membela Alvarez, menyebutnya sebagai pemain luar biasa yang sangat dicintai di dalam tim, seraya menegaskan bahwa tim pelatih akan bekerja bersamanya untuk membantunya kembali ke level terbaiknya.

Ia mengatakan: "Ia pemain luar biasa, kami sangat menyayanginya dan membutuhkannya, kami membutuhkan versi terbaik dari Julian, dan kami akan bekerja bersamanya. Dari lima peluang gol bagus milik tim, ia berkontribusi pada tiga atau empat di antaranya. Ia hanya kurang gol yang akan membuatnya bersinar, tetapi itu pasti akan datang".

Pelatih Atletico Madrid itu menutup pernyataannya dengan menegaskan perlunya ketenangan meski timnya menelan dua kekalahan beruntun, dengan hanya berkata: "Tenang".