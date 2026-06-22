"Aku bertanya-tanya mengapa Feyenoord begitu pandai menyingkirkan pemain muda yang berbakat"

Willem van Hanegem sangat terkesan dengan penampilan Crysencio Summerville pada Sabtu malam, demikian ia tulis dalam kolomnya untuk Algemeen Dagblad. Ikon klub Feyenoord ini berpendapat bahwa pemain sayap West Ham United tersebut layak mendapatkan tempat di starting line-up tim nasional Belanda.

Summerville yang berusia 24 tahun masih menjadi pemain inti saat melawan Jepang, namun masuk sebagai pemain pengganti saat melawan Swedia. Van Hanegem sangat mengagumi penyerang asal Rotterdam ini.

“Dia akan menjadi pemain sepak bola yang sangat, sangat bagus. Saya jadi bertanya-tanya mengapa dia hanya bermain sebentar di Feyenoord dan mengapa klub saya selalu begitu pandai dalam melepas pemain muda yang bagus.”

Menurut Van Hanegem, Summerville hampir melakukan segalanya dengan baik. “Bagi saya, dia yang terbaik di lapangan. Aneh rasanya dia hanya menjadi pemain pengganti. Mereka merasa tidak nyaman karena Donyell Malen ditarik dari posisi penyerang, lalu—untuk mengistirahatkannya—tiba-tiba menempatkan pemain yang belum terlalu berpengalaman di bangku cadangan.”

“Tapi tentu saja, mulai sekarang Summerville seharusnya masuk dalam susunan pemain inti. Saya pikir dia bisa menjadi penemuan terbaik di Piala Dunia ini. Sebenarnya, dia sudah seperti itu sekarang,” tutup Van Hanegem.

Setelah empat pertandingan internasional, Summerville telah mencetak dua gol, yang keduanya dicetaknya selama Piala Dunia.

Summerville tampaknya akan pindah ke klub baru setelah Piala Dunia. Menurut Transfermarkt, nilainya mencapai 35 juta euro.