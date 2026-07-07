Mantan bintang Portugal, Ricardo Quaresma, melontarkan kritik pedas terhadap tim nasional setelah tersingkir lebih awal dari Piala Dunia oleh Spanyol, dengan menyebut penampilan mereka sebagai “bencana dari awal hingga akhir”, sementara kemarahan publik meluap terhadap para pemain meskipun ada ekspektasi besar menjelang turnamen tersebut.

Quaresma mengatakan dalam pernyataan yang dilansir surat kabar Spanyol “AS”: “Semua orang mengatakan bahwa tim ini adalah yang terbaik dalam sejarah Portugal, tapi dalam arti apa? Apa yang telah mereka capai? Kami memiliki pemain-pemain hebat dan banyak talenta, tetapi mereka sangat lemah,” tambahnya, “Lebih baik saya berhenti di sini, kalau tidak, saya akan mengatakan hal-hal yang nantinya akan saya sesali.”

Pelatih Roberto Martínez pun tak luput dari kritik, karena Quaresma menegaskan: “Sejak kedatangan Martínez, saya belum pernah melihat tim nasional ini bermain bagus. Dia mencoba 50 strategi, tak satu pun yang berhasil, dan kami pulang dengan tim yang oleh semua orang disebut sebagai yang terbaik sepanjang masa.”

Pernyataan tersebut memicu pertukaran kata-kata antara Quaresma dan bek Ruben Diaz, yang membela gaya permainan tim dengan mengatakan: “Kami memainkan pertandingan terbaik melawan Spanyol sejak Martinez menjadi pelatih,” sementara Quaresma membalas: “Spanyol menguasai seluruh pertandingan, dan kami hanya berada di sana tanpa semangat, tanpa gairah, dan sangat lambat.”

Perdebatan mengenai filosofi taktis pun kembali memanas, di mana Quaresma menuntut agar keterampilan individu para pemain seperti Rafael Leão, Neto, dan Conceição dimanfaatkan, sementara Díaz bersikeras bahwa “tindakan gegabah tidak akan membawa manfaat apa pun,” merujuk pada pentingnya penguasaan bola dan kesabaran.