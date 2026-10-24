Bek asal Spanyol, Marc Cucurella, bersiap untuk bersaing melawan rekan senegaranya, Lamine Yamal, pada hari Minggu besok, dalam El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, di Stadion Spotify Camp Nou.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Yamal sebenarnya sudah melayangkan peringatannya kepada Cucurella, ketika ia menanggapi dengan nada bercanda soal kepindahan Marc ke Real Madrid pada musim panas 2026.

Dalam pernyataan yang ia sampaikan pada bulan Juni lalu kepada program Tiempo de Juego di radio Cadena COPE, Yamal menunjukkan keyakinannya atas kemampuannya untuk mengungguli Cucurella dalam duel satu lawan satu di antara mereka berdua.

Sambil tertawa, Yamal berkata saat ditanya apakah ia membayangkan bagaimana bentuk pertemuan yang akan mempertemukan mereka di El Clasico, dan apakah mereka sudah saling bercanda soal itu, "Aku bilang kepadanya bahwa ia akan bermain sebagai starter di pertandingan pertama, dan di pertandingan kedua ia akan menjadi pemain cadangan, karena aku akan menelannya hidup-hidup."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Jawaban Lamine Yamal tidak berlalu begitu saja, mengingat nada penuh tantangan yang ia gunakan untuk berbicara tentang teman sekaligus pesaingnya itu. Penyerang Barcelona itu tidak ragu meramalkan bahwa Cucurella akan kesulitan menghentikannya, dan ia mengubah pertemuan yang dinanti-nanti itu menjadi bahan candaan di antara mereka berdua.

Pada hari Minggu besok akan tiba waktunya untuk menguji bagaimana persaingan ini berpindah ke atas lapangan. Ini akan menjadi pertandingan El Clasico pertama yang dijalani Cucurella dengan seragam Real Madrid, dan sekaligus menjadi salah satu duel satu lawan satu yang bisa memengaruhi jalannya pertandingan.

Jika kedua pemain berada dalam susunan pemain inti, maka tugas bek asal Spanyol itu akan terasa berat, karena ia harus menghentikan salah satu pemain Barcelona yang paling mampu menggiring bola dan menciptakan perbedaan.

Dengan demikian, kata-kata Lamine Yamal memperoleh makna baru seiring mendekatnya waktu pertandingan. Apa yang pada bulan Juni lalu hanya sekadar obrolan sambil lalu, candaan, dan tantangan pribadi antara dua pemain, kini akan berubah menjadi pertarungan di atas lapangan, dengan segala ketegangan dan arti penting yang selalu menyertai pertandingan El Clasico.

Kepercayaan diri menjadi salah satu ciri paling menonjol dari Yamal, yang tidak menyembunyikan kepribadiannya yang kuat ketika berbicara tentang para pesaingnya.

Dan kini, sepak bola yang akan menentukan kata terakhir. Cucurella akan mendapatkan kesempatan untuk membalas pernyataan Yamal di dalam lapangan. Sementara itu, Lamine akan berupaya membuktikan bahwa ramalannya bukan sekadar candaan.