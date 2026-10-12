Hasil imbang 1-1 yang dialami Juventus di markas Cagliari dalam lanjutan Serie A berubah menjadi konfrontasi panas antara kedua pelatih, setelah keduanya saling melontarkan kata-kata keras begitu laga berakhir. Perselisihan itu berujung pada keputusan wasit mengeluarkan kartu merah untuk keduanya.

Juventus gagal melanjutkan rentetan kemenangan setelah sebelumnya mengalahkan Atalanta, lantaran tertinggal lewat gol Maldini pada menit ke-20, sebelum Kolo Muani menyelamatkan mereka dari kekalahan dengan mencetak gol penyeimbang pada menit ke-81 di Stadion Unipol Domus. Striker Prancis itu juga membuang satu peluang lain yang seharusnya bisa memberi kemenangan bagi timnya.

Namun ketegangan justru memuncak setelah laga usai, saat momen berjabat tangan antara Luciano Spalletti, pelatih Juventus, dan Pisacane, juru taktik Cagliari.

Berdasarkan analisis pembacaan gerak bibir yang ditayangkan jaringan "DAZN", Spalletti mengkritik apa yang dianggapnya sebagai aksi membuang-buang waktu dari pihak lawan, dengan mengatakan: "Hebat sekali kau membuang waktu."

Konfrontasi itu berkembang menjadi saling lempar ucapan tajam, setelah pelatih Cagliari memegang lengan Spalletti, yang kemudian bertanya: "Apa yang kau lakukan?", lalu Pisacane menjawab: "Tidak, apa yang kau lakukan?", sebelum pelatih Juventus itu berteriak mengancam: "Akan kutampar kau". Para anggota staf kepelatihan kedua tim lalu turun tangan memisahkan kedua pelatih, sementara wasit menuntaskan situasi dengan mengusir keduanya sekaligus.

Spalletti menganggap insiden itu tak penting

Menanggapi kejadian tersebut, Spalletti menganggap perselisihan itu tidak serius, dan menjelaskan bahwa ia memberi tahu pelatih Cagliari bahwa timnya bermain bagus, tetapi juga tahu cara membuang-buang waktu, hal yang kemudian memicu protes dari sang pelatih.

Pelatih Juventus itu berkata: "Tidak terjadi apa-apa. Saya katakan kepadanya bahwa mereka bagus, bahwa mereka bermain dengan baik, dan bahwa mereka tahu cara membuang-buang waktu, lalu dia bilang kepada saya: "Apa maksudmu kami membuang-buang waktu? Kemudian wasit mengusir kami. Tidak ada yang istimewa, semuanya benar-benar normal."

Di sisi lain, Pisacane menyikapi insiden itu dengan nada sinis, dan menilai bahwa semuanya bisa saja berakhir dengan pelukan alih-alih kartu merah, sebelum ia menyampaikan pesan kepada lawannya, dengan mengatakan bahwa kekhawatiran Juventus karena tidak mampu menang atas Cagliari pada pekan keenam seharusnya menjadi sumber kebanggaan bagi timnya.