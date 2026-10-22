Pertandingan baru berjalan 21 menit ketika Kane tiba-tiba mengambil bola seusai sepak pojok lawan dan melakukan tendangan gawang hanya beberapa meter dari kiper Manuel Neuer. Itu tentu tidak lazim bagi seorang penyerang. Namun, pemain Inggris itu memang jauh lebih dari sekadar penyerang klasik di kotak penalti, dan bukan tanpa alasan ia dibandingkan dengan quarterback dalam American football. Karena itu, tak mengherankan ketika ia mengirim bola dengan sempurna ke jalur lari Alphonso Davies, yang sudah lepas dari pertahanan Arsenal. Serge Gnabry kemudian mendapat peluang besar pertama dalam pertandingan, tetapi kiper David Raya menggagalkannya dengan gemilang.

Sepanjang pertandingan, Kane kerap turun jauh ke wilayah pertahanannya sendiri, bahkan membuat pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp heran, untuk mengatur dan mengarahkan permainan. Ia melakukannya lebih sering daripada yang kini biasa terlihat darinya. Meski begitu, ia memberi assist untuk gol Davies yang membuat timnya unggul 1-0 dan mendapatkan penalti untuk gol 2-1, yang tentu saja dieksekusi sendiri oleh pemain berusia 33 tahun itu. Penampilan itu bukan hanya akan dikenang, tetapi juga bersejarah. Menurut penyedia data Opta, Kane menjadi pemain pertama dalam sejarah Liga Champions sejak pencatatan data dimulai pada musim 2003/04 yang mencetak gol, memberikan assist, dan melakukan tendangan gawang.

Ketika ditanya tentang umpan luar biasanya, Kane mula-mula melontarkan pertanyaan balik seusai laga yang sekilas mungkin terdengar agak arogan, tetapi sangat beralasan: "Tendangan gawang atau assist?" Sebab, assist untuk Davies sebelum gol pembuka itu juga sempurna. "Ke ruang yang tidak ada," demikian pelatih Arsenal Mikel Arteta mengakuinya.

"Saya merasa bisa melihat gambaran permainan di lapangan," jelas Kane ketika ditanya lebih lanjut. "Sebelum pertandingan, saya berkata kepada Phonzy: 'Kalau saya menguasai bola, lakukan pergerakan itu, dan saya akan berusaha menemukanmu.'" Penampilan Kane selama dan setelah pertandingan membuat orang-orang di seluruh dunia takjub, baik di media sosial, pers, maupun kalangan pakar.

Semua Memuji Harry Kane: "Ia Mungkin Pemain Terbaik Yang Pernah Dimiliki Inggris"

"Saya belum pernah melihat seorang penyerang tengah melakukan tendangan gawang," puji legenda The Gunners Thierry Henry, lalu menambahkan: "Ia tidak sekadar memainkan pertandingan, ia memikirkannya!" Steven Gerrard memuji: "Ia mungkin pemain terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Saya tidak bisa memberinya pujian yang lebih tinggi dari itu." Bahkan Declan Rice, pencetak gol yang memastikan skor akhir 2-2, menegaskan: "Ini masanya. Ia semakin baik seiring bertambahnya usia, dan hari ini pun ia luar biasa, bahkan nyaris tak masuk akal betapa bagusnya ia."

Pers internasional juga sangat terkesan. Kane "tetap tak terbendung dan menginspirasi seperti biasanya", tulis Daily Mail, sementara Sun memuji: "Kane, siapa lagi, memberikan umpan sempurna." BBC menganalisis: "Bahkan menurut standar Harry Kane yang luar biasa, ini sangat mengesankan. Sebuah momen kecemerlangan yang luar biasa."

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Harry Kane Termasuk Favorit: Kapan Ballon d'Or Diberikan?

Penampilan sang penyerang juga mendapat pengakuan besar di Spanyol. "Kane menunjukkan kualitasnya sebagai pengatur serangan lewat umpan terobosan sensasional," tulis Mundo Deportivo. Di Sport , penampilannya disebut sebagai "kerja yang luar biasa" dan "performa yang mengesankan". Itu merupakan pujian khusus yang tidak otomatis didapat Kane, meskipun sang pencetak gol dianggap sebagai pesaing terbesar dua bintang utama LaLiga, Lamine Yamal (FC Barcelona) dan Kylian Mbappe (Real Madrid), dalam penganugerahan Ballon d'Or pada Senin.

Sementara kedua superstar itu gencar mempromosikan diri dalam beberapa pekan dan bulan terakhir, terkadang lewat pujian terhadap diri sendiri yang patut dipertanyakan, Kane sekali lagi menunjukkan sikap rendah hati yang menyegarkan. "Saya tidak suka membicarakan diri sendiri. Untuk saat ini, fokus saya adalah pertandingan akhir pekan ini (melawan SC Freiburg; catatan redaksi), lalu saya berharap bisa menikmati hari Senin."