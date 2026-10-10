Itu adalah sebuah serangan balik bak di buku cerita, begitu indah sampai-sampai Jose Mourinho ikut berlari ke kerumunan perayaan di bendera sudut untuk memeluk supersub-nya, Vinicius Junior. Pemain itu ikut membangun serangan dari lini tengah melintasi seluruh lapangan dan pada akhirnya mencetak gol 2-0 untuk Real Madrid melawan Villarreal lewat umpan Jude Bellingham (71').

Namun apa yang setelah penurunan performa sang pemain Brasil belakangan ini, hanya satu gol pada musim berjalan dan kemudian duduk di bangku cadangan dalam pertandingan pertama setelah jeda internasional, sempat terasa seperti dongeng kecil, tak lama kemudian berubah dari sudut pandang Vini Jr., Mourinho, dan Real menjadi mimpi buruk.

Sebab saat Bernabeu dan para pemain berbaju putih masih merayakan, wasit lapangan Isidro Diaz memeriksa gol tersebut beserta proses terjadinya di tepi lapangan lewat layar monitor - lalu mengeluarkan kartu merah untuk Vinicius Junior.

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Apa yang dilakukan Vinicius Junior terhadap Nathan Saliba dalam serangan balik itu?

Jawabannya: Dalam duel lari di lini tengah, setelah pemain Brasil itu mengoper bola ke kiri kepada Bellingham, ia mendapatkan keuntungan penentu dalam duel lari melawan Nathan Saliba dari Villarreal dengan sekali menarik keras rambut pemain Kanada itu ke belakang. Akibatnya, Saliba kehilangan langkah sedemikian rupa sehingga tak lagi bisa mengikuti Vini.

Satu-satunya konsekuensi yang logis: gol Real dianulir dan kartu merah karena tindakan kasar atau perilaku tidak sportif untuk sang penyerang. Ia merespons pengusiran itu dengan reaksi keras, mula-mula benar-benar tak percaya, lalu marah. Antonio Rüdiger, dibantu Arda Güler, harus menahan rekan setimnya itu agar tidak terlalu mendatangi wasit Diaz.

Meski bermain dengan kekurangan pemain, Real mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir dan tidak membiarkan juara bertahan Barcelona makin menjauh di klasemen. Bahkan tanpa top skor Raphinha, Barca mengalahkan Getafe berkat gol Anthony Gordon (2'), Gabriel Jesus (30') dan Jules Kounde (73'). Dengan raihan maksimal 24 poin, tim asuhan Hansi Flick memimpin LaLiga dengan keunggulan lima poin atas Atletico Madrid (menang 2-1 di kandang D. Alaves) dan enam poin atas Real Madrid.

Pahlawan kemenangan bagi Real dan Mourinho adalah rekrutan anyar Yan Diomande. Mantan pemain Leipzig itu mencetak gol pertamanya untuk Los Blancos setelah menerima umpan Fede Valverde (63'). Pemain Pantai Gading berusia 19 tahun itu mengambil tempat Vinicius dalam starting XI Mourinho.