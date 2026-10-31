Manchester United menelan kekalahan menyakitkan saat bertandang ke markas Chelsea pada Sabtu sore. Tim asuhan Michael Carrick takluk 2-0 di Stamford Bridge. Lisandro Martínez menjadi biang keladi setelah melakukan pelanggaran ceroboh yang berujung penalti dan menerima kartu merah. Morgan Rogers dan Cole Palmer mencetak gol bagi tim London tersebut.

Menjelang laga antara dua raksasa Inggris ini, tekanan terhadap kedua pelatih menjadi sorotan utama. Xabi Alonso tengah menjalani periode sulit bersama Chelsea, sementara Manchester United asuhan Carrick merosot ke posisi ke-16 di Liga Primer Inggris. Manchester United mengawali pertandingan dengan sangat baik dan mendapat beberapa peluang emas untuk membuka skor pada babak pertama.

Chelsea sempat mengira telah unggul setelah seperempat jam lewat Estevão, yang menuntaskan serangan balik cepat setelah menerima bola dari Pedro Neto. Namun, pemain Brasil itu berada dalam posisi offside sehingga golnya dianulir. Di sisi lain, Bruno Fernandes menyia-nyiakan peluang besar setelah umpan apik Bryan Mbeumo membuatnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper Mike Penders.

Manchester United terus mengancam. Mbeumo nyaris menyambut umpan silang Fernandes. Pada menit ke-35, Matheus Cunha sempat mengira telah membawa tim tamu unggul, tetapi golnya juga dianulir karena offside. Amad Diallo kemudian melepaskan tembakan yang melambung jauh sebelum turun minum. Chelsea juga sempat membentur tiang gawang lewat sentuhan Moisés Caicedo yang tidak disengaja.

Selepas jeda, jalannya pertandingan segera berbalik menguntungkan Chelsea. Caicedo merebut bola dari Mbeumo, lalu Roméo Lavia mengirimkannya kepada Rogers lewat aksi apik. Pemain Inggris itu melewati Martínez dan Harry Maguire sebelum mencungkil bola dengan halus melewati kiper Senne Lammens: 1-0.

Manchester United mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan tak lama kemudian, tetapi Cunha gagal menyentuh bola dari tendangan bebas apik Fernandes. Setelah itu, segalanya memburuk bagi Martínez. Mantan pemain Ajax itu mendapat kartu kuning pada menit ke-59 karena melanggar Rogers, tetapi belum genap satu setengah menit berselang, ia melakukan kesalahan yang jauh lebih parah.

Saat Chelsea mengirim umpan silang, Martínez menerjang Wesley Fofana tanpa sedikit pun memperhatikan bola. Wasit Peter Bankes semula membiarkan permainan berlanjut, tetapi VAR memanggilnya untuk meninjau insiden tersebut dan ia akhirnya menunjuk titik penalti. Martínez juga langsung mendapat kartu kuning keduanya dan harus meninggalkan lapangan akibat tindakannya yang sulit dipahami itu. Carrick bahkan tidak melirik beknya saat ia keluar dari lapangan.

Palmer mengeksekusi penalti dan menggandakan keunggulan pada menit ke-64, meski Lammens sempat menyentuh bola dengan tangannya. Tujuh menit kemudian, Estevão sempat mengira telah mencetak gol ketiga Chelsea setelah kerja sama apik Lavia dan Palmer, tetapi golnya dianulir karena offside tipis.

Dalam sepuluh menit tambahan waktu, Manchester United nyaris memperkecil ketertinggalan. Namun, tembakan keras Mbeumo dari jarak jauh membentur mistar setelah ditepis ujung jari Penders. Skor tetap 2-0 dan Red Devils tertahan di posisi ke-16 Liga Primer Inggris. Chelsea untuk sementara naik ke posisi keempat.