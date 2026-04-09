Aksi protes di Anfield... Tribun "The Kop" akan tetap sunyi hingga akhir musim

Asosiasi suporter Liverpool di Inggris, hari Kamis ini, mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengibarkan bendera di Stadion Anfield selama sisa pertandingan musim ini, sebagai bentuk protes terhadap keputusan manajemen The Reds.

Kelompok suporter "Spion Kop 1906", yang bertanggung jawab atas pengaturan pemasangan bendera dan spanduk di tribun "Kop" yang terkenal, mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan penarikan semua bendera dan spanduknya dari stadion mulai dari pertandingan mendatang, sebagai protes terhadap kenaikan harga tiket yang direncanakan untuk tiga musim ke depan.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa kelompok tersebut merasa "tidak memiliki pilihan lain" setelah klub mengumumkan kenaikan harga, dengan pertimbangan bahwa langkah ini diperlukan untuk melestarikan tradisi klub dan membuat sepak bola tetap terjangkau bagi generasi mendatang.

Protes ini merupakan bagian dari serangkaian aksi yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok pendukung Liverpool, terutama "Spirit of Shankly", sebagai penolakan terhadap keputusan manajemen yang mengaitkan kenaikan harga tiket dengan tingkat inflasi tahunan.

Tribun "The Kop" dianggap sebagai simbol bersejarah bagi para penggemar Liverpool, dan tidak adanya bendera di sana diperkirakan akan menimbulkan dampak visual yang jelas selama sisa pertandingan di Liga Inggris.