Seperti dilaporkan Bild, para petinggi BVB sempat berdiskusi cukup kontrovers mengenai kemungkinan pemulangan Sancho untuk kedua kalinya. Kebutuhan di lini serang memang ada pada musim panas ini, terakhir setelah cedera parah Giannis Konstantelias, yang akan absen selama berbulan-bulan setelah mengalami robek ligamen cruciatum saat melawan HSV. Namun, pemain Yunani itu sudah digantikan oleh Ethan Nwaneri - didatangkan dengan status pinjaman dari Arsenal.

Kolapsnya Konstantinos Karetsas pada laga pembuka Liga Champions melawan Villarreal pada Selasa tanpa sengaja memunculkan pertanyaan: siapa yang akan menggantikan pemain muda Yunani kedua itu jika ia, seperti Konstantelias, harus menjalani masa absen karena cedera.

Getty Images

Pemulangan kedua Jadon Sancho?

Dan secara otomatis pula, di lingkungan BVB orang akan teringat pada Sancho, yang dulu merayakan terobosannya di Dortmund dari talenta besar menjadi transfer senilai 85 juta euro ke Premier League. Kontak tidak pernah benar-benar terputus dan karena itu Sancho kembali ke BVB pada awal 2024 selama setengah tahun serta ikut membantu tim melaju ke final Liga Champions.

Apakah pemulangan kedua juga bisa berhasil? Keuntungannya: Sancho, yang masih baru berusia 26 tahun, saat ini berstatus tanpa klub dan karena itu bisa didapatkan secara gratis.

Namun tampaknya, menurut Bild, dalam pertimbangan para petinggi BVB yang terdiri dari direktur pelaksana olahraga Lars Ricken, direktur olahraga Ole Book, direktur pelaksana Carsten Cramer, presiden Hans-Joachim Watzke, dan penasihat Matthias Sammer, kerugian terkait pemain yang sudah 23 kali memperkuat timnas Inggris itu lebih besar.

Getty Images

Jadon Sancho: Stagnan sejak berpisah dengan Dortmund

Karier Sancho stagnan sejak kepergian pertamanya dari Dortmund. Di Manchester United, ia tidak pernah benar-benar mampu memantapkan tempatnya. Tiga kali ia dipinjamkan oleh Red Devils, tetapi klub peminjamnya, selain BVB juga Chelsea dan Aston Villa, tidak bisa atau tidak ingin mempertahankan Sancho.

Performa olahraganya atau kerangka finansialnya, atau gabungan keduanya, memang tidak meyakinkan. Selain itu, ada keraguan terhadap profesionalisme dan disiplin Sancho.

Pertimbangan ini disebut telah membuat BVB mengambil keputusan secara internal dan menutup rapat topik Jadon Sancho untuk selamanya.

Sancho datang ke BVB pada musim panas 2017 saat berusia 17 tahun dari akademi Manchester City. Di sana, pemain sayap itu menanjak pesat, membukukan 53 gol dan 67 assist yang luar biasa dalam 158 pertandingan kompetitif, serta menjadi juara Piala pada 2021 bersama Dortmund. Di Inggris, sejauh ini ia belum memenuhi ekspektasi tinggi. Sejak 1 Juli, ia berstatus tanpa klub setelah kontraknya di Manchester United berakhir.



