Pelatih Damak asal Brasil, Fabio Carille, mengungkapkan kemarahannya yang sangat besar setelah kekalahan mengejutkan dari Al-Ahli dengan skor 0-3 pada Sabtu malam ini, dalam rangkaian pekan ke-27 Liga Profesional Roshen. Ia menegaskan bahwa dua gol yang tercipta dalam enam menit pertama berasal dari kesalahan-kesalahan yang seharusnya telah dilatih secara terus-menerus oleh timnya.

Poin "Ksatria Selatan" terhenti di angka 22 poin di peringkat ke-15 klasemen Liga Roshen, sementara Al-Ahli mengumpulkan 65 poin dan sementara berada di posisi kedua.

Dalam konferensi pers, Carille menyebutkan bahwa timnya kebobolan dua gol hanya dalam dua menit, yang ia gambarkan sebagai hal yang mengejutkan saat menghadapi tim besar sekelas Al-Ahli, yang memengaruhi jalannya pertandingan sejak awal.

Carille menambahkan bahwa gol-gol yang kebobolan tim tersebut sesuai dengan catatan yang menjadi fokus selama latihan pra-pertandingan, yang mencerminkan perlunya mengevaluasi kembali penerapan strategi pertahanan serta meninjau performa individu dan kolektif para pemain dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Pelatih tersebut mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa tim masih memiliki tujuh pertandingan krusial di liga, sambil menyoroti bahwa ia akan berupaya keras untuk meraih hasil terbaik di setiap laga, serta menekankan pentingnya fokus dan kerja keras untuk memperbaiki kesalahan serta mengembalikan keseimbangan sebelum musim berakhir.