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Lapangan olahraga "Mariano Di Dia" di Strasatti, kawasan padat penduduk di selatan Marsala, Sisilia, seharusnya menjadi tempat pertandingan pekan keempat grup tunggal Terza Categoria wilayah Trapani antara tuan rumah Galactic Paolini Marsala dan tim tamu ASD Athletic Partanna pada Minggu, 22 November. Namun, pagi yang semestinya diisi olahraga itu justru berubah menjadi kisah kegilaan yang seolah sudah biasa terjadi, ketika seorang pemain menghunus pisau lipat dan menyerang staf serta pemain lawan.

Menurut kronologi yang terungkap beberapa jam kemudian dan dikonfirmasi oleh temuan di lapangan, suasana di sekitar bangku cadangan tim tamu sudah memanas sejak awal. Pemain bernomor punggung sepuluh Galactic Paolini menjadi pusat keributan setelah berulang kali berselisih dan melontarkan hinaan kepada staf pelatih Partanna. Puncaknya terjadi setelah benturan biasa dalam permainan: usai kehilangan bola, penyerang asal Marsala itu bereaksi dengan kekerasan luar biasa, menendang lawannya berkali-kali ketika lawan tersebut sudah tergeletak dan permainan telah dihentikan.

Wasit pun mengeluarkan kartu merah, hukuman yang juga diberikan kepada pelatih pemain tersebut. Sejak saat itu, hal yang tak terbayangkan terjadi. Pemain bernomor punggung sepuluh itu masuk ke ruang ganti, tetapi kemudian keluar lagi. Dengan pisau lipat otomatis di tangan, ia kembali menerobos ke lapangan, mengubah arena pertandingan menjadi tempat yang mencekam.

Dengan membawa senjata, pemain itu mulai mengancam pelatih, para pemain, dan seluruh jajaran pengurus Athletic Partanna. Menurut laporan resmi yang diajukan klub asal kawasan Belice tersebut, pelaku bahkan diduga melakukan kekerasan fisik dengan mencengkeram leher seorang pengurus tim tamu sambil menggenggam pisau di tangan lainnya.

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Menyaksikan kejadian yang tak masuk akal sekaligus berbahaya itu, wasit segera meniup peluit untuk menghentikan pertandingan secara permanen, sementara kepanikan melanda tribune dan tepi lapangan.

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