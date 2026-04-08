Aksi gemilang di Liga Champions: umpan fenomenal ala Quaresma mengejutkan seluruh barisan pertahanan Arsenal

Pertandingan antara Sporting CP dan Arsenal pada Selasa malam di babak perempat final Liga Champions sama sekali tidak berlangsung menegangkan. Kedua tim menunjukkan bahwa pertahanan mereka sangat solid. Namun, bek Sporting, Ousmane Diomande, berhasil membuat penonton bergemuruh dengan umpan yang luar biasa.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pertahanan Arsenal sering kali terorganisir dengan baik dan sulit ditembus. The Gunners adalah tim dengan kebobolan paling sedikit di liga, dan di Liga Champions, tim asuhan Mikel Arteta baru kebobolan lima gol.

Namun, Diomande, pemain internasional Pantai Gading, berhasil mengejutkan pertahanan London itu sepenuhnya hanya dalam beberapa menit. Bek tengah ini berhasil menciptakan peluang besar dari situasi yang tampaknya mustahil.

Pemain asal Pantai Gading itu menerima umpan di sekitar lingkaran tengah dan melihat bek kiri Maxi Araújo melakukan gerakan lari yang bagus ke arah dalam. Dengan trivela—sebuah umpan menggunakan bagian luar kaki dan gerakan khas Ricardo Quaresma—bek tersebut berhasil menempatkan pemain asal Uruguay itu dalam posisi bebas di hadapan David Raya dan sepenuhnya mengejutkan bek kanan Ben White.

Araújo kemudian berhadapan satu lawan satu dengan kiper Spanyol itu dan melepaskan tembakan yang bagus. Namun, seperti sering terjadi musim ini, Raya berhasil menonjol dengan menyentuh bola dengan ujung jarinya tepat di mistar gawang. Dengan demikian, umpan luar biasa dari pemain asal Pantai Gading itu menjadi umpan yang pantas mendapatkan nasib yang lebih baik.

Sayangnya, umpan indah ini tidak menjadi pertanda baik untuk sisa pertandingan, di mana pertahanan lawan bermain sangat baik dan terorganisir sehingga hampir tidak ada peluang besar yang tercipta.

Sempat terlihat bahwa pertandingan ini akan berakhir imbang tanpa gol, hingga pemain pengganti Kai Havertz berhasil mencetak gol pada menit-menit akhir setelah menerima umpan indah dari pemain pengganti lainnya, Gabriel Martinelli: 0-1.