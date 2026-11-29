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Ini pekan yang sulit bagi Joshua Kimmich, kapten Bayern Munich. Setelah menyebut perlakuan klubnya terhadap Musiala "tidak dapat diterima", yang memicu polemik, bek asal Jerman itu melakukan tindakan yang merugikan timnya dalam laga Bundesliga ketika tim asuhan Vincent Kompany bermain imbang 0-0 di markas Hamburg. Pemain berusia 31 tahun itu diusir pada menit ke-44 karena menjambak rambut pemain lawan.

"Saya membuat kesalahan besar, saya tidak punya pembenaran. Saya masih tidak mengerti apa yang telah saya lakukan. Itu tindakan bodoh, saya harus meminta maaf kepada tim", kata Kimmich seusai pertandingan. Kimmich meninggalkan lapangan dengan mata nyaris berkaca-kaca.

Berikut pernyataan Joshua Kimmich, kapten klub, saat mengomentari perlakuan Bayern terhadap Musiala: "Yang tidak saya pahami adalah cara semua ini disampaikan kepada publik. Ini tidak boleh terjadi dengan mengorbankan seorang pemain. Tentu saja, klub lebih besar daripada kami, para pemain, tetapi tidak lebih besar daripada seorang manusia. Ini sama sekali tidak dapat diterima dan tidak pantas bagi Bayern Munich. Jika menyangkut penampilan pemain, kritik itu sah dan kami harus menerimanya. Itu bagian dari pekerjaan kami. Namun, ini menyangkut persoalan lain yang seharusnya diselesaikan secara internal, bukan di hadapan publik".