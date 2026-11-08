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Penyerang Brentford, Igor Thiago, mengalami sore yang buruk di Stadion Amex setelah diusir dari lapangan akibat tindakan ceroboh saat menghadapi Brighton. Ia mendapat kartu merah karena tindakan kekerasan, membuat rekan-rekan setimnya menghadapi tugas berat dalam laga Liga Primer Inggris tersebut.

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Bencana disipliner bagi bintang Brentford

Harapan Brentford meraih hasil positif melawan Brighton mendapat pukulan telak pada awal babak pertama ketika Thiago diganjar kartu merah langsung. Setelah terlibat perselisihan sengit di lapangan, sang penyerang tampak kehilangan kendali dan mendorong wajah gelandang Brighton, Chema Andres.

Insiden itu awalnya luput dari perhatian penuh wasit di lapangan, tetapi teknologi segera berperan untuk memastikan tindakan disipliner yang tepat diambil.

Brighton manfaatkan keunggulan jumlah pemain

Kartu merah itu semakin memperburuk keadaan Brentford, yang sudah tertinggal sebelum Thiago diusir. Diego Gomez membawa Brighton unggul setelah pertandingan baru berjalan lima belas menit, menuntaskan sebuah rangkaian serangan apik yang memperlihatkan perbedaan tingkat kepercayaan diri kedua tim. Situasi Brentford semakin buruk tepat menjelang turun minum ketika Pascal Gross, yang selalu bisa diandalkan, mencetak gol dari titik penalti dan membuat mereka menghadapi tugas yang nyaris mustahil.

Brighton memanfaatkan sepenuhnya ruang tambahan di lapangan dengan mendominasi penguasaan bola dan berupaya mengukuhkan posisi di papan atas klasemen Liga Primer. Tim asuhan Fabian Hurzeler memasuki pertandingan dengan mengetahui bahwa kemenangan akan membawa mereka ke peringkat kedua, sebuah dorongan besar menjelang jeda internasional.

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Ancaman skorsing Thiago menambah berat jadwal Brentford

Waktu pengusiran Thiago menjadi masalah besar bagi Brentford mengingat jadwal berat yang menanti mereka. Setelah jeda internasional, Brentford akan menjamu Everton dan bertandang ke markas Manchester United, sebelum menghadapi awal Desember yang berat dengan laga beruntun melawan dua penantang gelar, Arsenal dan Manchester City.

Dengan ancaman larangan bermain tiga pertandingan akibat tindakan kekerasan, sang penyerang berpotensi absen dalam laga-laga penting saat tim asuhan Keith Andrews berusaha melewati rangkaian pertandingan yang menantang.

Statistik musim ini sejauh ini

Thiago bergabung dengan Brentford pada musim panas 2024 dari klub Belgia, Club Brugge. Musim ini, sang penyerang telah tampil 13 kali di semua kompetisi, mencetak empat gol dan menyumbang dua assist.