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Real MadridImago
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Aksi agresif usai gol Kylian Mbappé di El Clásico bisa merugikan seorang suporter FC Barcelona sebesar 60.000 euro

Real Madrid
Barcelona
LaLiga

Mossos d'Esquadra, kepolisian Catalunya, telah mengidentifikasi suporter Barcelona yang mencoba menyerang Eduardo Camavinga dan pemain Real Madrid lainnya dengan tongkat bendera, seperti dilaporkan antara lain oleh MARCA. Mossos d'Esquadra telah mengajukan laporan resmi terhadap pria tersebut, yang terancam denda hingga 60.000 euro. LaLiga juga telah membuka kasus terkait insiden itu.

Dalam El Clasico pada Minggu lalu, Real Madrid unggul 1-2 di Camp Nou pada menit ke-87. Camavinga memberikan assist apik untuk gol krusial penentu kemenangan yang dicetak Kylian Mbappé, sehingga ia sangat gembira.

Saat merayakan gol, Camavinga dan rekan-rekan setimnya mendekati papan iklan di belakang gawang. Tepat di belakangnya terdapat petugas keamanan dan fotografer, sementara suporter Barcelona terdekat berada beberapa meter dari sana. Salah seorang suporter mencoba memukul para pemain Real Madrid dengan tongkat benderanya dan berhasil mengenai mereka.

Camavinga terkena pukulan ringan, lalu Aurélien Tchouaméni menaruh tangannya di wajah Camavinga untuk melindungi wajah rekan senegaranya itu. Denzel Dumfries juga melihat kejadian tersebut dan mencoba menenangkan situasi.

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RMA

RMA

"Laporan polisi disusun berdasarkan Undang-Undang Olahraga," tulis MARCA. "Jika pelanggaran itu dianggap 'serius', dendanya dapat berkisar antara 3.000 hingga 60.000 euro. Kemungkinan besar insiden ini akan dikategorikan demikian karena tidak ada kerusakan yang terjadi."

"Jika pelanggaran itu dianggap 'sangat serius', dendanya dapat berkisar antara 60.001 hingga 650.000 euro." Pria tersebut tampaknya tidak perlu mengkhawatirkan denda dalam kategori itu, meski tindakannya tetap dapat membuatnya didenda 60.000 euro.

Ia juga dapat dilarang mengunjungi tempat penyelenggaraan olahraga selama enam bulan hingga dua tahun jika kasusnya benar-benar dikategorikan 'serius'. Jika dikategorikan 'sangat serius', masa larangan itu akan berlangsung dua hingga lima tahun.

Selain Mossos d'Esquadra, LaLiga juga telah menindaklanjuti insiden tersebut. Penyelenggara kompetisi itu telah membawa kejadian ini ke komisi disiplin federasi sepak bola Spanyol, RFEF.

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