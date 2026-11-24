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Miguel Ángel Gil Marín membuat kejutan dalam Rapat Umum LaLiga setelah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden pertama sekaligus anggota dewan direksi, menyusul polemik seputar pendanaan Asosiasi Klub Eropa.

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Pengunduran diri tersebut diumumkan dalam Rapat Umum LaLiga yang digelar pada Selasa hari ini di ibu kota Madrid, seperti dilaporkan surat kabar Spanyol AS. Media tersebut menyebutkan bahwa alasan di balik keputusan itu adalah dugaan pendanaan yang diberikan LaLiga kepada Persatuan Klub Eropa dengan nilai lebih dari satu juta euro.

Gil Marín merupakan anggota komite eksekutif Asosiasi Klub Sepak Bola Eropa, yang sebelumnya dikenal sebagai Asosiasi Klub Eropa.

Rapat Umum LaLiga, yang mempertemukan klub-klub divisi pertama dan kedua, menjadi saksi pengumuman mundurnya Gil Marín dari jabatan wakil presiden pertama yang telah diembannya sejak 2020, menggantikan Clemente Villaverde.

Dalam beberapa tahun terakhir, Gil Marín menjadi salah satu pendukung utama Javier Tebas dalam perseteruannya dengan Real Madrid. Meski demikian, hubungannya dengan klub-klub lain sempat memanas pada satu periode, ketika ia untuk sementara menyatakan dukungan terhadap proyek Liga Super Eropa, sikap yang memicu kemarahan klub-klub lainnya.

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Miguel Ángel Gil Marín resmi menjabat sebagai wakil presiden pertama LaLiga pada Maret 2020. Jabatan itu juga memberinya keanggotaan di Komisi Delegasi, yang beranggotakan Real Madrid, Barcelona, Real Betis, Deportivo Alavés, Sevilla, Villarreal, Sporting Gijón, Celta Fortuna, Real Oviedo, Las Palmas, dan Almería.

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Dukungan Tebas untuk Persatuan Klub Eropa

Persatuan Klub Eropa, yang dugaan pendanaannya oleh LaLiga tampaknya menjadi penyebab langsung pengunduran diri Gil Marín, adalah organisasi yang relatif baru berdiri. Organisasi ini menuntut pembagian pendapatan yang lebih adil dalam sepak bola Eropa.

Organisasi tersebut memperingatkan potensi runtuhnya liga-liga domestik serta hilangnya daya saing banyak klub akibat ketimpangan pembagian pendapatan saat ini, yang tercipta dari hubungan antara UEFA dan Asosiasi Klub Eropa yang lama, yang menaungi klub-klub besar di benua tersebut.

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Javier Tebas telah memberikan dukungannya kepada Persatuan Klub Eropa sejak organisasi itu didirikan, dan ia hadir dalam berbagai acara serta seminar untuk menyuarakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.

Klub-klub lain juga telah bergabung dengan organisasi ini, di antaranya Las Palmas dan Osasuna, sebagai bagian dari upaya mereka menuntut keterwakilan klub yang lebih besar dalam ekosistem sepak bola Eropa.

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Terlepas dari perbedaan sikap terkait dukungan terhadap berbagai asosiasi klub tersebut, sumber tingkat tinggi di internal LaLiga menegaskan kepada AS bahwa hubungan antara Tebas dan Gil Marín "sangat baik". Mereka juga tidak meyakini bahwa mundurnya Gil Marín dari jabatan wakil presiden pertama akan menimbulkan masalah apa pun di antara kedua petinggi tersebut, selain kepergiannya dari posisi itu.