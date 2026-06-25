Akibat krisis manajemen... FIFA menangguhkan tim nasional tersebut dan melarangnya berpartisipasi dalam kompetisi-kompetisinya

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan penangguhan keanggotaan Federasi Sepak Bola Nepal secara langsung dan hingga pemberitahuan lebih lanjut, sebagai tanggapan atas apa yang dianggap sebagai campur tangan pihak luar dalam urusan pemilihan federasi lokal tersebut.

FIFA menjelaskan, sebagaimana dilansir surat kabar Prancis “L’Équipe”, bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif FIFA, dan akan diajukan kepada Dewan FIFA untuk disetujui dalam rapat berikutnya.

Berdasarkan keputusan penangguhan tersebut, Federasi Sepak Bola Nepal kehilangan semua haknya sebagai anggota FIFA, serta tim nasional, klub, dan pejabatnya dilarang berpartisipasi dalam kompetisi dan acara yang diselenggarakan oleh FIFA, termasuk menghadiri konferensi resminya.

Tim nasional Nepal tidak berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan belum pernah tampil di Piala Dunia sebelumnya.

Krisis administratif memicu sanksi

Keputusan ini diambil di tengah krisis administratif yang terus berlanjut dalam dunia sepak bola Nepal, setelah federasi lokal terlibat dalam perselisihan dengan Dewan Olahraga Nasional Nepal mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilihan presiden.

Asosiasi Sepak Bola Nepal sebelumnya berupaya menggelar pemilihan presiden dini, sekitar 5 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan resmi presiden saat ini, Pankaj Bikram Nimpang, yang memicu penolakan internal dan mendorong Dewan Olahraga Nasional untuk campur tangan.

Pada awal tahun ini, Dewan tersebut memutuskan untuk menangguhkan aktivitas Federasi Sepak Bola Nepal di tingkat lokal selama 3 bulan sebelum akhirnya mencabut keputusan tersebut; namun, perselisihan antara kedua belah pihak tetap berlanjut terkait keabsahan proses pemilihan.

Penolakan terhadap campur tangan pemerintah

FIFA menganggap bahwa campur tangan pihak eksternal atau pemerintah dalam pengelolaan federasi nasional atau proses pemilihannya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap peraturan yang mengatur olahraga tersebut.

Menurut FIFA, penolakan Dewan Olahraga Nasional terhadap prosedur pemilihan yang coba dilaksanakan oleh Federasi Sepak Bola Nepal, serta keputusan dan tindakan timbal balik yang terjadi antara kedua belah pihak, merupakan campur tangan langsung dalam urusan federasi tersebut.

Konflik ini mengakibatkan terhambatnya proses pemilihan secara keseluruhan, di mana hingga saat ini belum ada pemilihan baru untuk jabatan presiden federasi, yang menyebabkan ketidakpastian administratif di dalam dunia sepak bola Nepal.

Situasi semakin rumit setelah berakhirnya masa jabatan resmi presiden saat ini, Pankaj Bikram Nimpang, pada 19 Juni lalu, tanpa tercapainya solusi yang menjamin peralihan kekuasaan di dalam federasi sesuai dengan peraturan yang disahkan oleh FIFA.