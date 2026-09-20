Nasser Al-Khelaifi, presiden Paris Saint-Germain sekaligus direktur jaringan saluran "beIN Sports", tengah menjalani penyelidikan yudisial oleh otoritas Prancis terkait dugaan konflik kepentingan, menurut pengumuman Kejaksaan Umum di Paris pada hari Minggu ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", penyelidikan yudisial ini berfokus pada campur tangan Al-Khelaifi dalam distribusi hak siar televisi Liga Prancis selama musim panas tahun 2024, yang mendorong asosiasi antikorupsi "Anticor" untuk mengajukan pengaduan resmi.

Pengaduan ini memicu dibukanya penyelidikan resmi pada bulan April lalu yang diserahkan kepada satuan keuangan pemberantasan korupsi, sebuah hal yang diungkap oleh surat kabar Prancis "L'Equipe".

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa Al-Khelaifi turut campur pada bulan Juli tahun 2024 untuk merampungkan kesepakatan penyiaran pertandingan Liga Prancis secara bersama antara platform Inggris "DAZN" dan jaringan "beIN Sports", di mana platform pertama membayar 400 juta euro untuk menyiarkan 8 pertandingan, sementara pihak kedua membayar 100 juta euro tambahan untuk satu pertandingan.

Lingkaran terdekat Al-Khelaifi menjelaskan bahwa presiden Paris Saint-Germain mengajukan tawaran ini atas permintaan sejumlah presiden klub yang khawatir tidak tercapainya kesepakatan finansial yang menguntungkan.

Platform "DAZN" mengakhiri keterlibatannya dalam kontrak ini setelah menarik diri karena tidak mencapai keuntungan yang diharapkan, sehingga memaksa Liga Prancis untuk meluncurkan saluran televisinya sendiri guna menyiarkan pertandingan-pertandingan kompetisi.

Asosiasi "Anticor" menilai bahwa campur tangan Al-Khelaifi bertujuan untuk "memengaruhi keputusan dewan direksi liga demi kepentingan perusahaan yang dipimpinnya", yakni jaringan "beIN Sports".

Nicolas de Tavernost, yang saat itu menjabat sebagai presiden saluran "Ligue+" yang didirikan Liga Prancis untuk menyiarkan kompetisi, mengecam dugaan konflik kepentingan serupa pada musim dingin lalu.

Tavernost sebelumnya secara praktis telah merampungkan kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk menyiarkan seluruh pertandingan Piala Dunia di Amerika Serikat, dan memberitahukan hal itu kepada para presiden klub, termasuk Al-Khelaifi di antaranya.



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