Akibat asap di New York menjelang final Piala Dunia... Trump melontarkan kritik tajam kepada Kanada dan mengancamnya

Presiden AS Donald Trump memperkeras nada bicaranya terhadap Kanada, beberapa jam menjelang final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, dengan menyalahkan Ottawa atas memburuknya kualitas udara di wilayah timur laut AS akibat asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan, serta mengancam akan memberlakukan tarif bea masuk baru terhadap produk-produk Kanada.

Kota New York dan daerah sekitarnya telah mengalami penurunan kualitas udara yang signifikan dalam beberapa hari terakhir, setelah awan asap yang berasal dari kebakaran hutan di Kanada menyelimuti sebagian besar wilayah utara AS, termasuk kawasan yang menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia di Stadion "MetLife" di Negara Bagian New Jersey.

Trump menulis melalui platform “Truth Social”: “Amerika Serikat tanpa alasan harus terpapar udara kotor, tercemar, dan berbahaya bagi kesehatan, yang sama sekali tidak dapat diterima,” sambil menegaskan bahwa ia akan menghubungi Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk membahas krisis ini.

Presiden AS itu menuduh otoritas Kanada lalai dalam pengelolaan hutan, dengan menilai bahwa mereka tidak melaksanakan pemeliharaan dasar dan pembersihan sisa-sisa tumbuhan yang berkontribusi dalam mengurangi penyebaran kebakaran, sebelum mengancam akan mengenakan bea masuk tambahan terhadap barang-barang Kanada akibat apa yang ia sebut sebagai “kelalaian yang disengaja”.

Di sisi lain, Menteri Manajemen Darurat Kanada, Eleanor Olshivsky, menegaskan bahwa pemerintah kedua negara terus menjalin komunikasi, sambil menekankan adanya sejarah panjang kerja sama antara Kanada dan Amerika Serikat dalam memerangi kebakaran hutan.

Ia menambahkan bahwa Kanada telah menginvestasikan sekitar 12 miliar dolar AS sejak tahun 2020 dalam program-program perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran, sebagai bagian dari upayanya untuk mengurangi risiko bencana lingkungan.

Menurut data terbaru dari Pusat Gabungan Kanada untuk Penanggulangan Kebakaran Hutan, saat ini terdapat sekitar 950 kebakaran aktif di seluruh negeri, dan sebagian besar di antaranya masih belum terkendali, terutama di Provinsi Ontario.

Di Amerika Serikat, Kota Detroit menduduki peringkat teratas sebagai kota paling tercemar di dunia menurut indeks situs “IQAir”, sementara Washington dan Chicago termasuk di antara kota-kota yang paling terdampak. Pada saat yang sama, pihak berwenang mengimbau warga untuk menghindari berada di tempat terbuka, atau mengenakan masker jika diperlukan.

Kondisi ini memicu kekhawatiran mengenai dampak kualitas udara terhadap final Piala Dunia, terutama karena pertandingan akan digelar di stadion terbuka, setelah kabut kuning menyelimuti langit New York dalam beberapa hari terakhir dan pada beberapa waktu menghalangi pemandangan cakrawala Manhattan.

Meskipun kualitas udara telah membaik secara relatif, Badan Meteorologi Amerika Serikat memperingatkan kemungkinan kembalinya asap tebal, sebelum badai petir yang diperkirakan terjadi selama akhir pekan membantu memperbaiki situasi secara bertahap.

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