Pemain internasional Maroko, Elias Akhomach, yang bermain sebagai sayap di klub Spanyol Rayo Vallecano, memicu kontroversi besar di kalangan olahraga Spanyol, menyusul pernyataannya baru-baru ini yang menyatakan bahwa Spanyol tidak layak menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030, dan lebih memilih Kerajaan Maroko.

Dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "AS" Spanyol, pemain muda berusia 21 tahun itu menegaskan bahwa final Piala Dunia tiga negara tersebut "harus digelar di Maroko", sebagai isyarat jelas penolakannya terhadap upaya dan tekanan yang dilakukan pejabat Spanyol untuk meyakinkan "FIFA" agar menggelar final di Stadion "Santiago Bernabéu".

Akhomach juga menyinggung isu rasisme dan yel-yel anti-Muslim di stadion-stadion Spanyol, di mana ia meremehkan dampaknya secara psikologis terhadap dirinya dengan mengatakan: "Jika saya mendengar yel-yel ini secara langsung, saya hanya akan tertawa, dan tidak akan menanggapi orang-orang bodoh ini."

Pemain tersebut mengkritik upaya sebagian pihak yang membesar-besarkan insiden-insiden ini alih-alih menanganinya melalui hukum atau mengabaikannya sepenuhnya untuk menghentikan para perusuh.

Di level kompetisi kontinental, Akhomach menunjukkan kecerdasan dalam menghadapi pertanyaan "jebakan", di mana ia menolak untuk memutuskan perdebatan mengenai kelayakan Maroko meraih gelar Piala Afrika terakhir di hadapan media, menegaskan bahwa ia lebih memilih membahas hal-hal tersebut dalam pertemuan tertutup bersama rekan-rekan pemainnya, sebagai bentuk penghormatan terhadap semua sudut pandang.

