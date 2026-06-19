Akhirnya saya bisa berbicara... Komentar pertama dari Hakimi setelah pengadilan memutuskan untuk melanjutkan persidangannya atas tuduhan pemerkosaan

Ashraf Hakimi, kapten tim nasional Maroko, akhirnya angkat bicara melalui pesan tegas di akun resmi media sosialnya, setelah Pengadilan Banding di Versailles menguatkan keputusan untuk mengadili dirinya atas tuduhan pemerkosaan, dalam kasus yang terjadi pada tahun 2023.

Perkembangan hukum ini terjadi saat Hakimi sedang bersama tim nasional Maroko berlaga di Piala Dunia 2026, di mana ia bersiap untuk menghadapi pertandingan kedua di babak penyisihan grup melawan tim nasional Skotlandia, besok pagi, Sabtu.

Bintang Paris Saint-Germain itu menegaskan bahwa ia telah menanti persidangan ini sejak hari pertama, sekaligus mengungkapkan keinginannya untuk membela diri secara terbuka setelah bertahun-tahun memilih diam.

Hakimi mengatakan dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui platform “X”: “Keadilan menatap mataku dan berkata kepadaku: ‘Jika kamu bukan orang terkenal, kasus ini tidak akan pernah ada sejak awal.’ Aku memilih diam selama bertahun-tahun, dan aku percaya bahwa bersikap bermartabat, sabar, serta percaya pada keadilan akan mengarah pada keputusan yang benar.”

Dia menambahkan, “Hari ini, sebuah kisah yang bukan milikku diceritakan dengan mengorbankan keluargaku, hidupku, dan kebenaran itu sendiri. Kadang-kadang aku merasa telah menjadi sasaran empuk. Aku telah menanti persidangan ini sejak hari pertama, dan kini menantikannya dengan penuh harap. Akhirnya aku akan bisa berbicara.”

Keputusan pengadilan yang dinantikan

Pernyataan Hakimi tersebut muncul setelah Kamar Penyelidikan Pengadilan Banding di Versailles memutuskan untuk menguatkan pengalihan kasusnya ke Pengadilan Pidana Regional di Hauts-de-Seine, tempat ia akan diadili dalam beberapa bulan mendatang.

Pemain berusia 27 tahun itu hadir secara langsung dalam sidang dengar pendapat pada Mei lalu, menuntut pembatalan keputusan pengalihan yang dikeluarkan oleh hakim penyidik pada Februari, namun pengadilan menolak dalil pembelaan dan memutuskan untuk melanjutkan proses hukum.

Pembelaan Hakimi Tetap Mempertahankan Ketidakbersalahannya

Sementara itu, pengacara pemain tersebut, Fanny Colan, menyatakan ketidakpuasannya terhadap keputusan tersebut, menegaskan bahwa berkas perkara tersebut, menurutnya, berisi banyak unsur yang menguntungkan kliennya.

Ia mengatakan bahwa tim pembela berpendapat bahwa penyelidikan telah mengungkap fakta-fakta yang seharusnya mengarah pada penghentian kasus ini, sambil menunjuk pada apa yang dianggapnya sebagai kontradiksi dalam keterangan pelapor serta fakta-fakta lain yang diajukan selama tahap penyelidikan.

Ia menegaskan bahwa Hakimi menantikan persidangan untuk memaparkan versinya secara lengkap dan menanggapi secara terbuka tuduhan-tuduhan yang ia bantah dengan tegas.

Kasus ini bermula pada tahun 2023

Kasus ini bermula pada Februari 2023, ketika seorang wanita muda memberikan keterangan kepada polisi Prancis yang menuduh Hakimi melakukan pelecehan seksual terhadapnya selama pertemuan di rumahnya setelah mereka berkenalan melalui media sosial.

Sejak kasus ini mencuat, pemain internasional Maroko tersebut tetap bersikukuh atas ketidakbersalahannya, menegaskan bahwa apa yang terjadi merupakan hubungan atas dasar suka sama suka, dan menolak semua tuduhan yang ditujukan kepadanya.