Dari transfer termahal kedua dalam sejarah Liverpool menjadi pemain bernilai 12,3 juta, begitulah cara meringkas awal yang bencana bagi bintang Prancis Bradley Barcola di Liga Primer Inggris.

Setelah berpekan-pekan diam dan menerima kritik tajam, pemain internasional Prancis itu akhirnya berbicara untuk mengungkap sendiri rahasia penderitaannya di liga terkuat di dunia.

Kejatuhan yang mengejutkan

Liverpool berupaya keras mendatangkan Barcola sepanjang bursa transfer musim panas, hingga ia menjadi transfer termahal kedua dalam sejarah klub dengan nilai 123 juta pound sterling. Namun sayang bagi Liverpool, pemain berusia 24 tahun itu sejauh ini hanya menampilkan performa yang layak bagi pemain bernilai 12,3 juta saja.

Pemain Prancis itu belum mencetak satu gol pun dan belum membuat satu assist pun bersama klub barunya. Pada pertandingan hari Minggu melawan Manchester City, momen-momen positifnya hanya terbatas pada aktivitas bertahan di kedalaman lapangannya sendiri, di mana ia dengan mudah dimatikan dari sisi serangan, dan legenda klub Jamie Carragher termasuk di antara kritikus paling kerasnya.

Pertandingan berikutnya LAS Champions League 12.45 LIV

Situasi ini mendorong "teamtalk" untuk kembali mengangkat pertanyaan lama yang selalu baru tentang manfaat menggelontorkan dana besar untuk pemain dari luar Liga Primer. Tak ada yang bisa menyangkal bahwa Liga Inggris adalah yang terkuat di dunia tanpa pesaing, dan karena itu pemain-pemain biasanya tampak seperti bintang dunia ketika pergi, sementara bintang-bintang yang datang dari luar tampak seperti pemain biasa ketika tiba.

Barcola memecah kebisuan

Dalam wawancara dengan kanal "Sky Sports" usai pertandingan, Barcola menjelaskan apa yang secara spesifik ia alami di Inggris, sekaligus mengungkap detail penurunan performanya bersama Liverpool.

Ia berkata: "Liga Prancis kuat secara fisik, tapi di sini saya bisa katakan bahwa lebih kuat secara fisik dari sisi berlari. Pertandingan berlangsung cepat dan terbuka dari kedua sisi, levelnya sangat tinggi, tapi itu juga alasan saya datang ke sini, ini tantangan baru bagi saya."

Pernyataan yang menegaskan bahwa kejutan fisik dan kecepatan gila Liga Primer adalah penghalang terbesar bagi adaptasinya.

Kritik tajam

Media Inggris tak memberi belas kasih kepada bintang Prancis itu setelah laga melawan City. Tiga surat kabar besar, yaitu "Daily Mail", "Daily Express", dan "BBC Sport", memberinya nilai rendah, yakni lima dari sepuluh.

"Daily Mail" membenarkan penilaiannya dengan mengatakan: "Barcola menunjukkan beberapa kilasan bagus, tapi Arrabola akan menuntut performa yang jauh lebih baik darinya. Ia belum menampilkan level terbaiknya saat menghadapi Manchester City hingga saat ini."

"BBC Sport" menulis: "Barcola tajam dalam penguasaan bola dan menjalankan tugas-tugas bertahannya, tapi ia, seperti Wirtz, dituntut memberi lebih di sepertiga akhir area serangan."

Surat kabar "Express" menyimpulkan: "Ia mengerahkan upaya besar dalam bertahan, tapi tak memberikan cukup dalam serangan. Ia terlalu bergantung pada kaki kirinya yang lebih lemah."

Harapan terakhir sebelum Austria

Jelas bahwa harapan Liverpool terletak pada kemampuan Barcola untuk akhirnya beradaptasi dengan sepak bola Liga Primer Inggris, berbeda dengan rekannya Florian Wirtz yang mulai menimbulkan perasaan bahwa ia tidak akan pernah bisa beradaptasi.

Kesempatan berikutnya bagi pemain Prancis itu untuk memulihkan kepercayaan dirinya akan datang ketika Liverpool bertandang ke Austria untuk menghadapi LASK di Liga Champions Eropa pada hari Rabu, dalam ujian yang mungkin lebih mudah secara fisik dibandingkan neraka Liga Primer.







