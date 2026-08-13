Seperti dilaporkan Sky pada Kamis, Die Schwarzgelben pada Rabu malam telah mengajukan tawaran baru untuk pemain ofensif 1. FC Köln tersebut.

Dengan paket baru itu, BVB disebut secara tegas mengejar target untuk memenuhi tuntutan biaya transfer dari Effzeh. Menurut laporan tersebut, Borussia menawarkan total nilai 55 juta euro untuk El Mala, meski nominal tetapnya disebut masih di bawah 50 juta euro yang kabarnya ingin diterima Köln sebagai biaya transfer minimum. Dengan bonus yang realistis untuk dicapai, jumlah itu diharapkan naik menjadi 50 juta euro seperti yang diminta.

Menurut Sky, sama sekali belum jelas apakah para petinggi Die Geißböcke akan menerima tawaran baru itu. Sejauh ini belum ada reaksi apa pun atas langkah baru dari Die Schwarzgelben, tetapi disebut tidak ada putus komunikasi antara kedua pihak.

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Apakah BVB dan Said El Mala sudah mencapai kesepakatan?

El Mala disebut sudah cukup lama mencapai kesepakatan dengan BVB untuk bekerja sama. Kontrak hingga 2031 sedang dibicarakan. Pemain 19 tahun itu, menurut laporan media, sangat ingin pindah ke Dortmund dan untuk itu sudah menolak AC Milan serta FC Fulham.

Seperti dilaporkan Express , El Mala hanya akan mendapat lampu hijau untuk pindah jika sebuah klub mengajukan nominal tetap sebesar 50 juta euro. Direktur olahraga Köln, Thomas Kessler, bahkan disebut telah memberikan janji seperti itu kepada pihak sang pemain, jika tawaran BVB yang ramai diberitakan itu benar-benar masuk.

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Said El Mala akan menjadi transfer rekor baru BVB

El Mala dianggap sebagai pemain yang benar-benar diinginkan BVB, yang menurut Sport Bild berharap pada bisnis yang menguntungkan dalam jangka panjang jika transfer ini terwujud. Fakta bahwa remaja itu kemungkinan akan melampaui Ousmane Dembele (35 juta euro) sebagai transfer rekor, tidak dianggap sebagai hambatan.

Sebaliknya, para petinggi BVB disebut memperkirakan nilai jual kembali yang tinggi. Hanya dengan sebuah nominasi ke tim nasional Jerman, yang kabarnya sedang direncanakan Jürgen Klopp, nilai pasarnya akan meningkat.

Selain itu, pemain ofensif muda tersebut juga sudah menikmati reputasi yang sangat baik di Inggris yang kuat secara finansial. Beberapa pelatih Premier League disebut sudah melihatnya sebagai Gareth Bale masa depan, yang dengan gaya bermain serupa dan sama-sama mengandalkan kecepatan pindah dari Tottenham Hotspur ke Real Madrid pada 2013 dengan nilai 100 juta euro. Faktor lain yang juga berperan adalah bahwa pemain dengan bakat individu tinggi seperti El Mala akan memperkuat pemasaran di dalam dan luar negeri.