Akhir yang menyedihkan: Mohamed Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Liverpool

Mohamed Salah telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Liverpool, demikian klaim Ibrahim Hassan, direktur Asosiasi Sepak Bola Mesir, kepada kantor berita Reuters. Pemain sayap kanan berusia 33 tahun itu mengalami robekan kecil pada otot paha belakangnya.

Akhir pekan lalu, keadaan menjadi buruk bagi Salah. Pemain asal Mesir itu terpaksa keluar lapangan karena cedera di pertengahan babak kedua saat pertandingan liga melawan Crystal Palace (3-1), dan ia meluangkan waktu cukup lama untuk mengucapkan terima kasih kepada para penggemar di Anfield.

Pemain asal Mesir itu tampaknya sudah menyadari sendiri seberapa parah cedera yang dialaminya. Meskipun Liverpool sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi, ketua Asosiasi Sepak Bola Mesir mengetahui lebih banyak.

“Mo Salah mengalami robekan pada otot hamstringnya dan akan membutuhkan perawatan selama empat minggu,” kata Hassan kepada kantor berita Reuters. Dengan demikian, Salah kemungkinan besar tidak akan bermain lagi untuk Liverpool, namun pemain bintang Mesir ini diharapkan sudah pulih tepat waktu untuk Piala Dunia.

Salah akan hengkang musim panas mendatang setelah sembilan musim di Inggris. Musim ini ia tak selalu tampil di level terbaiknya, namun musim lalu ia masih menjadi bintang utama dalam gelar ke-20 Liverpool.

Musim ini, The Reds di bawah asuhan Arne Slot tampaknya akan finis di lima besar, yang setidaknya memastikan partisipasi di Liga Champions. Dalam beberapa pekan terakhir, tim harus bermain tanpa Salah, yang telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub.