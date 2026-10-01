Dampak dari tersingkirnya timnas Bahrain dari turnamen Piala Teluk tidak berhenti pada sekadar keluarnya mereka dari kompetisi, setelah berbagai pernyataan di media mengungkap perkembangan mengejutkan terkait masa depan pelatih asal Kroasia, Dragan Talajic, direktur teknik timnas, yang menjadikannya pelatih pertama yang menghadapi badai kepergian setelah berakhirnya perjalanan salah satu tim di "Khaliji 27".

Timnas Bahrain sebelumnya telah meninggalkan turnamen dari babak penyisihan grup, setelah menderita kekalahan telak dari Yaman dengan skor 5-2, pada laga ketiga sekaligus terakhir, sehingga timnas Yaman meraih kemenangan terbesar sepanjang sejarah mereka di turnamen Piala Teluk, dan menyingkirkan Bahrain dari kompetisi dengan cara yang mengejutkan.

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Setelah pertandingan, jurnalis olahraga Fahd Al Jardan berbicara melalui program "Doreena Ghair" mengenai nasib Talajic, mengungkapkan bahwa pelatih asal Kroasia itu telah berpamitan kepada para pemain timnas Bahrain setelah kekalahan dari Yaman, sebagai indikasi jelas akan dekatnya akhir perjalanannya bersama tim.

Al Jardan mengatakan dalam kemunculannya di program "Doreena Ghair": "Pelatih timnas Bahrain asal Kroasia, Dragan Talajic, telah berpamitan kepada para pemain setelah kekalahan besar dari Yaman dan tersingkir dari turnamen," sehingga segala perhatian tertuju pada langkah berikutnya, dan apakah kepergian itu akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan.

Pada saat yang sama, empat tim yang lolos tengah bersiap menghadapi laga babak semifinal, di mana timnas Arab Saudi akan menghadapi timnas Qatar di Stadion Al Inma, sementara timnas Uni Emirat Arab menghadapi timnas Oman di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, dengan ketentuan kedua pemenang akan lolos ke pertandingan final yang dijadwalkan berlangsung pada hari Selasa tanggal 6 bulan ini.

Dengan demikian, keluarnya Bahrain dari "Khaliji 27" bukan sekadar perpisahan dini dengan turnamen, melainkan bisa jadi merupakan titik akhir dalam perjalanan Talajic bersama timnas, setelah kekalahan bersejarah dari Yaman datang menempatkan pelatih asal Kroasia itu di tengah badai, dan membuka pintu bagi perubahan yang dinanti di pucuk staf kepelatihan.