Kepergian lebih awal dari kamp tim nasional Portugal mengungkap sesuatu yang selalu ada dalam karier Cristiano Ronaldo: hubungannya dengan arti penting dirinya sendiri sudah bertahun-tahun berayun antara profesionalisme luar biasa dan kecenderungan egois yang kuat. Kini, sekali lagi, yang belakangan itulah yang mengambil alih.

Namun, siapa pun yang memimpin tim nasional sebagai kapten memikul tanggung jawab. Bahkan ketika perannya mengecil - justru pada saat seperti itu. Ronaldo sebelumnya sempat diminta pelatih Jorge Jesus untuk melakukan pemanasan saat melawan Norwegia, tetapi kemudian tidak dimainkan. Bahwa sosok dengan status seperti Ronaldo tidak senang dengan hal itu bisa dipahami. Bahwa karena itu dia pergi secara mendadak dan merajuk, tidak.

Ini tampaknya akan menjadi aksi terakhir yang gaduh dalam kariernya di Selecao, yang tentu layak mendapatkan akhir yang jauh lebih bermartabat. Ronaldo seharusnya bisa menerima keputusan pelatih, menempatkan diri untuk kepentingan tim, dan menerima perannya sebagai pemain paruh waktu dengan kepala tegak. Namun, yang kembali menjadi pusat perhatian sekarang adalah CR7 sendiri.

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Cristiano Ronaldo meninggalkan Portugal sebagai superstar yang tersinggung

Di situlah letak tragedi kepergiannya: Ronaldo, yang telah membentuk wajah Portugal selama lebih dari dua dekade, tidak berpamitan sebagai kapten besar, melainkan sebagai superstar yang tersinggung. Itu terlihat pongah, egoistis, dan terutama benar-benar tidak perlu. Penampilan Ronaldo untuk tim nasional tentu tidak bisa dihapus begitu saja, gol yang tak terhitung jumlahnya dan gelar Euro 2016 akan tetap menjadi bagian dari kisahnya. Namun, warisan besar tidak melindungi siapa pun dari bab penutup yang bodoh.

Betapa berbedanya perpisahan seperti itu dapat terjadi, bisa dilihat justru dalam beberapa hari ini pada rival abadi Ronaldo, Lionel Messi. Penyerang Argentina itu mengumumkan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus. Setelah kalah di final Piala Dunia, Messi menarik garis akhir dan menjelaskan keputusannya antara lain dengan alasan bahwa para pemain yang lebih muda pantas mendapatkan tempat mereka.

Pada 6 Oktober, dia akan mendapat laga perpisahan resmi dan gelar doktor kehormatan dari Universitas Buenos Aires. Alasannya, Messi adalah "contoh keunggulan dan kerendahan hati". Itulah perbedaan besar di antara keduanya: Messi menunjukkan bagaimana seorang legenda menua dengan bermartabat, sedangkan Ronaldo justru tampil sebagai sosok yang gemar mencari sorotan, karena tampaknya dia tak lagi diberi peran yang selama ini dia klaim untuk dirinya sendiri.

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Kepergian Cristiano Ronaldo adalah hal terbaik yang bisa terjadi bagi Portugal

Meski begitu, Portugal seharusnya bisa bernapas lega. Mungkin tim ini bahkan memang merasakannya. Sebab, kepergian Ronaldo adalah hal terbaik yang bisa terjadi bagi mereka. Secara murni dari sisi olahraga, itu kemungkinan akan menjadi sebuah pembebasan.

Dalam beberapa waktu terakhir, Ronaldo semakin menjadi penghambat bagi tim. Kecepatannya tak lagi seperti dulu. Intensitas larinya dan kerjanya saat tidak menguasai bola juga tak lagi cukup untuk memenuhi tuntutan tim papan atas. Seolah-olah, kehadirannya semata justru menghambat tatanan permainan tim.

Ronaldo tentu masih bisa berbahaya di kotak penalti dan menentukan pertandingan lewat penyelesaiannya. Namun agar itu terjadi, yang belakangan ini juga semakin jarang, permainan Portugal harus disesuaikan untuk seorang pemain yang kini nyaris tak lagi mampu ikut membentuk sebagian besar jalannya pertandingan secara aktif. Pada usia 41 tahun, Ronaldo bukan lagi kekuatan alam seperti pada 2014. Akan tetapi di Portugal, sebagian orang masih bersikap seolah-olah dia masih seperti itu.

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Kebebasan baru bagi Jorge Jesus tanpa Cristiano Ronaldo

Bagi pelatih Jesus, ini membuka sebuah kemungkinan yang sebelumnya nyaris tidak dia miliki. Mantan pelatih Ronaldo di Al-Nassr itu kini bisa membentuk tim Portugal sesuai gagasannya sendiri, tanpa harus terus-menerus menjelaskan apakah dan mengapa Ronaldo bermain atau justru tidak.

Tim nasional Portugal pun mau tak mau kini menghadapi sebuah awal baru, di mana generasi sangat berbakat yang diisi Bruno Fernandes, Joao Neves, atau Vitinha akhirnya bisa benar-benar keluar dari bayang-bayang Ronaldo. Sebaliknya, CR7 pergi sebagai sosok egosentris yang tak bisa diperbaiki tanpa kesopanan, dan sekali lagi membuktikan bahwa bagi dirinya, monumen untuk dirinya sendiri lebih berat timbangannya daripada kepentingan kolektif.

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