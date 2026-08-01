Bintang Brasil Vinicius Junior menghadapi titik krusial dalam perjalanan kariernya bersama Real Madrid, setelah klub raksasa itu menunjukkan kesiapannya untuk melepas sang pemain jika negosiasi yang tengah berlangsung untuk memperpanjang kontraknya yang hampir berakhir mengalami kegagalan.

Sumber terpercaya mengungkapkan kepada jaringan ESPN bahwa manajemen Real Madrid telah mengambil sikap tegas untuk tidak menaikkan tawaran terakhirnya guna memperpanjang kontrak sang pemain, seraya menegaskan bahwa keputusan akhir kini berada di tangan pemain itu sendiri, apakah menerima tawaran yang diajukan atau mencari tujuan baru.

Vinicius yang berusia 26 tahun akan kembali ke pusat latihan Valdebebas pada Senin mendatang untuk bergabung dalam persiapan menghadapi musim baru, di saat kontraknya hanya menyisakan satu tahun lagi, sesuatu yang menempatkan klub pada pilihan-pilihan yang terbatas.

Sumber tersebut mengungkapkan bahwa Arsenal dari Inggris memantau situasi ini dengan saksama, dan meyakini bahwa mereka akan berada dalam posisi tawar yang kuat jika winger asal Brasil itu memutuskan hengkang, meski sumber yang dekat dengan sang pemain membantah adanya kontak langsung dengan juara Premier League tersebut.

Negosiasi antara kedua belah pihak terus tersendat selama berbulan-bulan, di mana Vinicius tidak menunjukkan keinginan untuk segera menandatangani kontrak baru, sementara belum ada tanggal yang ditetapkan untuk pertemuan baru antara manajemen klub dan perwakilan pemain.

Perkembangan ini muncul di tengah ketidakpuasan yang jelas ditunjukkan Vinicius sepanjang musim lalu di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya, Xabi Alonso, terutama setelah ia ditarik keluar dalam laga El Clasico di Stadion Santiago Bernabeu, di tengah kekecewaan kolektif akibat tidak diraihnya satu pun gelar besar untuk musim kedua secara beruntun.

Sejak bergabung dengan klub raksasa itu pada 2018 dari Brasil, Vinicius berubah menjadi salah satu bintang sepak bola dunia paling menonjol, di mana ia mencetak gol di dua final Liga Champions dan menjadi runner-up untuk penghargaan Ballon d'Or pada 2024.