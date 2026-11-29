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Legenda Bayern Munich dan Jerman, Manuel Neuer, memastikan niatnya pensiun dari sepakbola profesional pada akhir musim ini. Kiper veteran yang telah membentuk era modern penjaga gawang itu tampaknya akan mengakhiri karier gemilangnya ketika kontraknya di Allianz Arena habis pada Mei.

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Neuer pastikan akan pergi pada musim panas

Sepakbola Jerman bersiap menghadapi perubahan besar setelah Neuer mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan lapangan hijau pada akhir musim 2026-27. Kiper berusia 40 tahun itu memutuskan bahwa kiprahnya di level tertinggi akan berakhir secara alami pada musim panas mendatang. Saat berkunjung ke sebuah klub penggemar pada Minggu, kapten Bayern Munich itu memperjelas niatnya, mengawali perpisahan panjang dengan salah satu sosok yang paling banyak mempersembahkan gelar bagi klub.

Berbicara terus terang mengenai masa depannya, Neuer menjelaskan bahwa ia secara mental siap meninggalkan lapangan setelah lebih dari dua dekade berkarier sebagai pemain profesional. "Saya memperkirakan tidak akan terus bermain setelah musim panas ini. Sekarang saya berusaha menikmati waktu yang tersisa," ujarnya dalam pernyataan yang dibagikan oleh Florian Plettenberg.

Kiper veteran itu juga mengungkapkan bahwa ia telah mempertimbangkan keputusan ini selama beberapa waktu. Ia mengakui bahwa pada akhir musim sebelumnya, ia sudah merasa 85 persen siap untuk gantung sarung tangan dan memulai babak berikutnya dalam hidupnya.

Warisan yang tiada duanya

Kepergian Neuer akan menandai berakhirnya era sarat trofi di Bayern, tempat ia menjadi andalan di susunan pemain utama sejak bergabung dari Schalke pada 2011. Selama membela klub, ia membantu Bayern mendominasi kompetisi domestik sekaligus meraih beberapa gelar Liga Champions, dan menjadi bagian penting dari identitas klub.

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Keputusannya untuk pensiun pada Mei menyusul langkahnya mundur dari tim nasional setelah Euro 2024, menunjukkan bahwa ia mengakhiri kariernya secara bertahap dan terencana. Kini, sang kiper berfokus menikmati bulan-bulan terakhirnya sebagai atlet profesional sebelum kontraknya resmi habis.

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Kabar ini memicu gelombang penghormatan di media sosial dan kalangan sepakbola, sementara para penggemar bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada pemain yang mengubah peran penjaga gawang. Kemampuannya berperan layaknya pemain lapangan ke-11, dipadukan dengan keahliannya menggagalkan tembakan di level kelas dunia dan kehadirannya yang disegani, telah menetapkan standar bagi setiap kiper muda di dunia. Saat musim ini memasuki bulan-bulan penentuan, sorotan terhadap Neuer pasti semakin besar seiring upayanya membawa Bayern meraih gelar-gelar terakhir sebelum karier bersejarahnya berakhir.

Bayern mencari penerus

Dengan kepergian sosok sepenting Neuer yang kini sudah dipastikan, para petinggi Bayern Munich mulai bergerak untuk menjamin masa depan posisi tersebut. Kepergian pemain sekaliber Neuer akan meninggalkan kekosongan besar, baik dalam hal kualitas di lapangan maupun kepemimpinan di ruang ganti. Sejumlah laporan menyebut Bayern telah menentukan target untuk mengambil alih peran sang legenda.

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Meski peralihan menuju era baru telah dimulai, fokus utama saat ini tetap tertuju pada musim yang sedang berjalan dan upaya Neuer menutup kariernya dengan hasil gemilang. Bayern saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Bundesliga setelah bermain imbang tanpa gol melawan Hamburg, dan kiper legendaris itu bertekad menambah koleksi trofinya sebelum pergi.