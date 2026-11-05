Akhir sebuah era! Cristiano Ronaldo secara mengejutkan mengumumkan pensiun dari timnas Portugal

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Cristiano Ronaldo mengejutkan dunia sepak bola dengan secara resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Portugal. Setelah menjalani karier legendaris selama lebih dari dua dekade, peraih lima Ballon d'Or itu memastikan dirinya tidak akan lagi membela Portugal, hanya sehari sebelum pengumuman skuad terbaru.

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Sebuah perjalanan legendaris berakhir

Lanskap sepakbola internasional berubah untuk selamanya setelah muncul kabar bahwa Ronaldo memutuskan pensiun dari tim nasional Portugal. Mengumumkan keputusan itu pada Kamis pagi, penyerang veteran tersebut memilih untuk menyampaikannya sebelum Jorge Jesus mengumumkan skuadnya sesuai jadwal pada Jumat. Keputusan ini mengakhiri perjalanan luar biasa selama 23 tahun yang dimulai dengan debutnya pada Agustus 2003. Ronaldo meninggalkan warisan berupa 234 penampilan dan rekor dunia 146 gol di level internasional.

Dalam pernyataan lengkap di media sosialnya, Ronaldo mengatakan: "Kepada rakyat Portugal, hari untuk mengembalikan kostum bernomor 7 milik tim nasional kita semua telah tiba. Saya tidak pernah merasa kostum itu hanya milik saya. Namun, selama 23 tahun saya mendapat kehormatan dan tanggung jawab untuk mengenakannya, membelanya, dan membawanya ke stadion-stadion di seluruh dunia. Hari ini, waktunya tiba untuk menyerahkannya kepada generasi berikutnya. Ini bukan keputusan yang mudah, karena ada keputusan yang tidak dibuat hanya dengan pikiran. Keputusan itu juga dibuat dengan hati."

Refleksi atas karier yang memecahkan rekor

Dalam pernyataan pensiunnya, Ronaldo menyinggung ikatan mendalam yang ia rasakan dengan masyarakat Portugal. Ia mencatat bahwa sepakbola pada akhirnya adalah tentang orang-orang, bukan sekadar statistik. Ia mengenang jutaan pendukung, termasuk para perantau yang merasa lebih dekat dengan kampung halaman saat menyaksikannya bermain. "Saya mengakhiri perjalanan yang dimulai pada Agustus 2003 dan mengubah hidup saya untuk selamanya," lanjutnya. "Ketika menoleh ke belakang dan memikirkan semua yang saya alami bersama tim nasional, saya tidak hanya melihat pertandingan, gol, rekor, atau trofi. Saya melihat orang-orang. Saya melihat para perantau yang selama 90 menit merasa Portugal sedikit lebih dekat."

Sosok yang pernah menjadi ikon Manchester United dan Real Madrid itu berbicara terus terang tentang tekadnya yang tak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan, serta beban emosional saat mewakili negaranya di panggung tertinggi. Ia menyatakan: "Sepanjang karier saya di tim nasional, saya berusaha melampaui batas kemampuan saya. Saya ingin menang, saya ingin menjadi yang terbaik, saya ingin mencetak sejarah. Saya selalu menuntut banyak dari diri sendiri. Saya selalu menginginkan lebih, saya selalu percaya bahwa kami bisa melangkah lebih jauh. Dan saya memberikan segalanya untuk kostum ini. Ada sore dan malam yang sempurna, ada kemenangan yang tidak akan pernah saya lupakan, ada kekalahan yang hingga hari ini masih menyakitkan untuk dikenang."

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Tempat di hati suporter lebih berarti daripada trofi

Meski meraih banyak penghargaan individu dan mencetak gol hingga memecahkan rekor, Ronaldo menekankan bahwa tempatnya di hati para penggemar tetap menjadi pencapaian yang paling ia hargai. "Saya juga pernah gagal, saya juga pernah menderita, ada pula saat-saat ketika saya tidak mampu memberikan apa yang begitu diinginkan rakyat Portugal," akunya. "Namun, saya tidak pernah menyerah. Dan yang terpenting, saya tidak pernah berhenti merasa bangga mewakili Portugal. Selama bertahun-tahun ini, saya mempelajari hal-hal yang sangat sederhana. Gol berlalu, trofi tetap berada di museum, rekor pada akhirnya terpecahkan. Namun, ada sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihapus oleh waktu: tempat yang kita miliki di hati orang-orang."

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Ia melanjutkan dengan menyoroti pentingnya ikatan emosional yang ia miliki dengan negaranya: "Jika saya pernah membuat kalian bahagia, jika salah satu gol saya pernah membuat kalian memeluk seseorang, melupakan masa sulit, atau bangga terhadap negara kita, maka semua itu sepadan. Karena menjadi orang Portugal juga berarti demikian. Kita menderita bersama, kita bangkit bersama, kita kembali percaya. Portugal akan selalu membutuhkan anak-anak muda yang bermimpi, para pemain yang tidak pernah menyerah, generasi baru yang percaya bahwa mereka bisa mencapai tempat yang belum pernah dicapai siapa pun sebelumnya. Karena negara yang terus melahirkan pahlawan baru adalah negara yang tidak pernah berhenti percaya pada dirinya sendiri."

Terima kasih untuk keluarga sepakbola Portugal

Menjelang akhir pernyataannya, kapten legendaris itu berterima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, dan staf yang membantunya selama lebih dari dua dekade. ""Kepada rekan-rekan setim saya, saya ingin menyampaikan pesan khusus. Terima kasih untuk setiap pergerakan, setiap pelukan, setiap diskusi, dan setiap keheningan sebelum memasuki lapangan," ungkapnya. "Untuk setiap kemenangan yang kita rayakan bersama dan setiap kekalahan yang membuat kita lebih kuat. Saya mendapat kehormatan menjadi kapten kalian, tetapi tidak ada kapten yang berjalan sendirian. Dan kalian adalah bagian dari kisah saya. Kepada semua pelatih, direktur, dokter, fisioterapis, petugas perlengkapan, staf, dan begitu banyak orang yang bekerja bersama saya selama bertahun-tahun ini, terima kasih."

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Ronaldo menutup pesannya dengan menegaskan bahwa ia akan beralih dari lapangan ke tribun, tempat ia akan tetap menjadi pendukung setia Portugal. "Hari ini perjalanan saya di lapangan bersama tim nasional berakhir," katanya. "Saya pergi dengan kepala tegak, bangga atas perjalanan yang telah saya lalui dan sadar bahwa saya telah memberikan segalanya untuk Portugal. Namun, saya tidak akan pernah berhenti menjadi salah satu dari kalian. Saya akan terus ikut merasakan penderitaan, antusiasme, dan merayakan setiap kemenangan Portugal sepenuh hati. Kostum bernomor 7 itu tetap ada, dan kebanggaan karena pernah mengenakannya akan menjadi milik saya selamanya. Portugal akan selalu ada dalam diri saya. Sampai jumpa selamanya."