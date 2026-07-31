Akhir perjalanan Derbaha dan Fawaz di Piala Dunia Antarklub Kings League 2026

Perjalanan wakil-wakil Kings League kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, yakni DR7 yang dipimpin kreator konten Arab Saudi Mufrih Aseeri "Darbaha" dan FWZ yang dipimpin kreator konten Kuwait Fawaz Al-Shammari, resmi berakhir di ajang Piala Dunia Antarklub Kings League 2026, setelah keduanya tersingkir dari babak kesempatan terakhir di kota Milan, Italia.

Tim DR7 sempat menghadirkan salah satu kejutan terbesar turnamen dengan menyingkirkan sang juara bertahan Los Troncos pada laga pembuka, sebelum akhirnya angkat koper menyusul kekalahan dari juara Kings League Brasil, DesimpaiN.

FWZ juga mengakhiri perjalanannya setelah kalah dari juara Kings League Italia, Alpak FC, kekalahan yang datang usai kemenangan mengesankan atas raksasa Spanyol Porcinos pada babak sebelumnya.

Meski perjalanan keduanya telah berakhir, kedua tim menampilkan level kompetitif yang menegaskan kemampuan klub-klub Kings League di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara untuk bersaing dengan tim-tim elite turnamen dunia ini.

Kompetisi Piala Dunia Antarklub Kings League terus berlanjut di Milan dengan digelarnya laga-laga babak perempat final, dan turnamen ini akan ditutup dengan pertandingan Final Four besok, Sabtu.