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Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Akhir perjalanan bagi Michael Carrick? Pelatih Manchester United tiba di tempat latihan pada ‘hari penentuan’ saat penantian terhadap Mauricio Pochettino dimulai

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Manajer Manchester United Michael Carrick tiba di Carrington untuk sesi latihan hari ini di tengah maraknya laporan bahwa ia akan dipecat. Mauricio Pochettino sangat dijagokan untuk menggantikan juru taktik asal Inggris itu menyusul awal yang buruk bagi klub tersebut pada musim baru Liga Primer Inggris.

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Waktu Carrick hampir habis

Carrick dilaporkan hampir dipecat United, menurut Ben Jacobs. Pelatih berusia 45 tahun itu datang ke tempat latihan pagi ini, tetapi pemecatannya kini tampak tak terelakkan. Manchester United mencatatkan awal terburuk dalam kompetisi domestik sejak 1986. Klub itu kini terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris setelah hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan liga pertama mereka.

Para petinggi Old Trafford tampaknya telah kehilangan kesabaran terhadap proyek saat ini. Pochettino kini banyak diperkirakan akan mengambil alih dan menggantikan pelatih asal Inggris tersebut.

Hari penentuan di Carrington

Di tengah tekanan besar dan spekulasi mengenai masa depannya, Carrick tetap bersikap sepenuhnya profesional. Ia datang untuk menjalankan tugas hariannya seperti biasa dan menangani urusan tim utama, sementara para atasannya merampungkan kepergiannya di balik layar.

Kabar terbaru dari reporter Jacobs mengindikasikan bahwa mantan gelandang itu akan secara resmi diberi tahu soal pemecatannya hari ini. Klub sepenuhnya siap menyerahkan kendali kepada Pochettino.

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Kenyataan pahit situasi ini jelas bagi staf pelatih saat ini. Sam Cohen bahkan menyebut hari ini sebagai "hari penentuan" bagi manajer Manchester United yang tengah tertekan itu.

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Pertaruhan di Old Trafford gagal

United tentu tahu bahwa mereka mengambil risiko besar ketika menunjuk Carrick, yang relatif minim pengalaman, sebagai manajer permanen. Pelatih itu awalnya membuat dewan klub terkesan saat menjadi manajer interim setelah kepergian Ruben Amorim musim lalu.

Namun, peralihan ke jabatan permanen pada akhirnya terbukti terlalu sulit. Tuntutan pekerjaan itu menyingkap kurangnya pengalaman Carrick sebagai manajer senior di tengah krisis berat. Carrick adalah mantan pemain kedua yang dipilih klub untuk menjadi manajer pada era setelah Sir Alex Ferguson, menyusul masa jabatan Ole Gunnar Solskjaer antara 2018 dan 2021.

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Pochettino bersiap menangani United

Pengumuman resmi mengenai kepergian Carrick dilaporkan akan segera dirilis. Dewan klub siap mengakhiri masa jabatannya secara resmi agar musim ini tidak sepenuhnya berantakan.

Beralih ke manajer yang sangat berpengalaman dan telah terbukti seperti Pochettino dipandang sebagai langkah tepat untuk menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Manajer baru itu akan langsung ditugaskan membawa tim menjauh dari zona degradasi.

Ditulis olehYosua Arya

Jurnalis GOAL ID

Mengawali karier sebagai penulis magang di GOAL Indonesia pada awal 2021, Yosua kemudian diangkat menjadi jurnalis di tahun yang sama dan hingga kini konsisten menulis dengan fokus utama pada Real Madrid serta jagat La Liga Spanyol.

Lahir dan besar di Salatiga, kecintaan Yosua pada sepakbola berakar pada klub lokal, PSISa Salatiga serta PSIS Semarang. Namun, perjalanan cintanya tidak berhenti di sana. Aksi duo kidal Real Madrid, Raul Gonzalez dan Guti Hernandez, memperkenalkan Yosua pada dunia sepakbola Eropa dan menumbuhkan rasa kagum yang kemudian berkembang menjadi spesialisasi profesional.

Terjun meliput langsung Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia menjadi salah satu pengalaman paling berkesan baginya. Di turnamen itu, Yosua berkesempatan bertemu sekaligus mewawancarai para wonderkid yang kini mulai bersinar di level elite: Marc Guiu, Franco Mastantuono hingga Claudio Echeverri.

Bidang keahlian Yosua di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Mengulas dunia La Liga Spanyol, khususnya Real Madrid

  • Analisis preview pertandingan dengan pendekatan taktik dan naratif

  • Editorial sepakbola internasional

  • Penelusuran pemain muda dan perkembangan talenta global

 

XI Sepanjang Masa Yosua (4-3-3): Iker Casillas; Dani Alves, Sergio Ramos, Carles Puyol, Roberto Carlos; Luka Modric, Guti Hernandez, Xavi Hernandez; Lionel Messi, Raul Gonzalez, Cristiano Ronaldo
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