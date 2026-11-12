Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Manchester United Michael Carrick tiba di Carrington untuk sesi latihan hari ini di tengah maraknya laporan bahwa ia akan dipecat. Mauricio Pochettino sangat dijagokan untuk menggantikan juru taktik asal Inggris itu menyusul awal yang buruk bagi klub tersebut pada musim baru Liga Primer Inggris.

Iklan

Waktu Carrick hampir habis

Carrick dilaporkan hampir dipecat United, menurut Ben Jacobs. Pelatih berusia 45 tahun itu datang ke tempat latihan pagi ini, tetapi pemecatannya kini tampak tak terelakkan. Manchester United mencatatkan awal terburuk dalam kompetisi domestik sejak 1986. Klub itu kini terpuruk di zona degradasi Liga Primer Inggris setelah hanya meraih satu kemenangan dari sepuluh pertandingan liga pertama mereka.

Para petinggi Old Trafford tampaknya telah kehilangan kesabaran terhadap proyek saat ini. Pochettino kini banyak diperkirakan akan mengambil alih dan menggantikan pelatih asal Inggris tersebut.

Hari penentuan di Carrington

Di tengah tekanan besar dan spekulasi mengenai masa depannya, Carrick tetap bersikap sepenuhnya profesional. Ia datang untuk menjalankan tugas hariannya seperti biasa dan menangani urusan tim utama, sementara para atasannya merampungkan kepergiannya di balik layar.

Kabar terbaru dari reporter Jacobs mengindikasikan bahwa mantan gelandang itu akan secara resmi diberi tahu soal pemecatannya hari ini. Klub sepenuhnya siap menyerahkan kendali kepada Pochettino.

Iklan Iklan

Kenyataan pahit situasi ini jelas bagi staf pelatih saat ini. Sam Cohen bahkan menyebut hari ini sebagai "hari penentuan" bagi manajer Manchester United yang tengah tertekan itu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Pertaruhan di Old Trafford gagal

United tentu tahu bahwa mereka mengambil risiko besar ketika menunjuk Carrick, yang relatif minim pengalaman, sebagai manajer permanen. Pelatih itu awalnya membuat dewan klub terkesan saat menjadi manajer interim setelah kepergian Ruben Amorim musim lalu.

Namun, peralihan ke jabatan permanen pada akhirnya terbukti terlalu sulit. Tuntutan pekerjaan itu menyingkap kurangnya pengalaman Carrick sebagai manajer senior di tengah krisis berat. Carrick adalah mantan pemain kedua yang dipilih klub untuk menjadi manajer pada era setelah Sir Alex Ferguson, menyusul masa jabatan Ole Gunnar Solskjaer antara 2018 dan 2021.

Iklan

Pochettino bersiap menangani United

Pengumuman resmi mengenai kepergian Carrick dilaporkan akan segera dirilis. Dewan klub siap mengakhiri masa jabatannya secara resmi agar musim ini tidak sepenuhnya berantakan.

Beralih ke manajer yang sangat berpengalaman dan telah terbukti seperti Pochettino dipandang sebagai langkah tepat untuk menstabilkan ruang ganti yang terpecah. Manajer baru itu akan langsung ditugaskan membawa tim menjauh dari zona degradasi.