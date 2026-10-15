Suporter Al Hilal bisa bernapas lega setelah bek kanan Hamad Al Yami hampir kembali tampil di pertandingan resmi, usai menjalani perjalanan pemulihan yang panjang dan berat yang membuatnya menepi dari lapangan selama lebih dari setengah tahun.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi mengungkapkan bahwa Al Yami telah mencapai kesiapan penuh sesuai program rehabilitasi yang dijalaninya selama periode lalu, dan keputusan menurunkannya pada pertandingan-pertandingan mendatang kini berada di tangan tim teknis dan tim medis.

Perkembangan ini datang setelah absen selama sekitar 205 hari, sejak cedera parah pada lututnya saat timnya menghadapi Al Taawoun pada pekan kesepuluh liga musim lalu, yang mengharuskannya menjalani operasi rumit pada "tempurung lutut" Maret lalu.

Akun resmi klub Al Hilal di platform "X" telah menebarkan optimisme kepada para suporternya pada Senin lalu, setelah mengunggah cuplikan keikutsertaan Al Yami dalam sebagian latihan bersama tim, sebuah indikasi jelas bahwa ia telah melewati tahap-tahap kritis rehabilitasi dan tim medis merasa tenang dengan jalannya pemulihannya.

Pertandingan berikutnya HIL Saudi Pro League 14.00 ALH

Dalam kaitan yang sama, para pemain tim berjuluk Al Azraq akan kembali berlatih besok malam, Jumat, setelah libur yang diberikan tim teknis di bawah arahan pelatih Italia Simone Inzaghi usai kembali dari Doha melalui jalur darat, menyusul kemenangan berharga 2-0 atas Al Sadd Qatar pada pekan kedua Liga Champions Asia Elite.





Al Yami diperkirakan akan masuk dalam opsi Inzaghi pada laga berikutnya melawan Al Hazem, yang dijadwalkan Senin di stadion "Kingdom Arena", dalam rangka pekan kesepuluh, di mana Al Hilal memuncaki tabel klasemen dengan 21 poin.

Sebelumnya, Liga Profesional Saudi telah mengumumkan penundaan pertandingan Al Hilal melawan Al Riyadh pada pekan kesembilan ke 19 Desember mendatang.



