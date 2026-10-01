Kepergian lebih awal dari kamp tim nasional Portugal mengungkap sesuatu yang selalu ada dalam karier Cristiano Ronaldo: hubungannya dengan arti penting dirinya sendiri selama bertahun-tahun berayun antara profesionalisme luar biasa dan sikap mementingkan diri sendiri yang sangat menonjol. Kini, sekali lagi, yang terakhir itulah yang mengambil alih.

Namun, siapa pun yang memimpin tim nasional sebagai kapten memikul tanggung jawab. Bahkan ketika perannya sendiri menjadi lebih kecil - justru saat itulah. Ronaldo terakhir kali saat melawan Norwegia dikirim pelatih Jorge Jesus untuk pemanasan, tetapi kemudian tidak dimainkan. Bahwa seseorang dengan status seperti Ronaldo tidak antusias dengan hal itu, bisa dimengerti. Namun bahwa ia karena itu pergi secara mendadak dan ngambek, tidak.

Ini tampaknya akan menjadi aksi terakhir yang lantang dalam kariernya di Selecao, yang tentu pantas mendapatkan akhir yang jauh lebih bermartabat. Ronaldo seharusnya bisa menerima keputusan pelatih, menempatkan diri untuk kepentingan tim, dan menerima perannya sebagai pemain paruh waktu dengan kepala tegak. Sebaliknya, kini CR7 sendiri lagi-lagi menjadi pusat perhatian.

Getty Images

Cristiano Ronaldo meninggalkan Portugal sebagai superstar yang tersinggung

Di situlah letak tragedi kepergiannya: Ronaldo, yang telah membentuk Portugal selama lebih dari dua dekade, tidak berpamitan sebagai kapten besar, melainkan sebagai superstar yang tersinggung. Kesan itu pongah, egoistis, dan yang terutama benar-benar tidak perlu. Penampilan Ronaldo untuk tim nasional tidak bisa dihapuskan karenanya, gol-gol yang tak terhitung jumlahnya dan keberhasilan menjuarai Euro 2016 tetap menjadi bagian dari kisahnya. Namun warisan besar tidak melindungi dari bab penutup terakhir yang bodoh.

Betapa berbeda perpisahan seperti itu bisa terlihat, tampak justru pada hari-hari ini pada rival abadi Ronaldo, Lionel Messi. Pemain Argentina itu menyatakan pensiun dari tim nasional pada akhir Agustus. Setelah kalah di final Piala Dunia, Messi menarik garis akhir dan antara lain menjelaskan bahwa para pemain yang lebih muda pantas mendapatkan tempat mereka.

Pada 6 Oktober, ia akan menerima laga perpisahan resmi dan gelar doktor kehormatan dari Universitas Buenos Aires. Dengan alasan bahwa Messi adalah "contoh keunggulan dan kerendahan hati". Itulah perbedaan besar antara keduanya: Messi menunjukkan bagaimana seorang legenda menua dengan bermartabat, sementara Ronaldo justru bertingkah sebagai pencari perhatian karena tampaknya ia tidak lagi diberi peran yang ia klaim untuk dirinya sendiri.

Getty Images

Kepergian Cristiano Ronaldo adalah hal terbaik yang bisa terjadi bagi Portugal

Meski begitu, orang-orang di Portugal seharusnya bisa bernapas lega. Mungkin tim itu sendiri bahkan merasakannya. Sebab kepergian Ronaldo adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka. Secara murni dari sisi olahraga, ini semestinya menjadi pembebasan.

Dalam periode belakangan, Ronaldo semakin menjadi penghambat bagi tim. Kecepatannya tidak lagi seperti dulu. Intensitas larinya dan kerjanya saat tanpa bola tidak lagi cukup untuk memenuhi tuntutan tim papan atas. Seolah-olah kehadirannya semata menghambat struktur permainan tim.

Ronaldo tentu saja masih bisa berbahaya di kotak penalti dan menentukan pertandingan lewat penyelesaiannya. Namun agar itu terjadi, yang belakangan toh semakin jarang terjadi, permainan Portugal harus disesuaikan untuk satu pemain yang sendiri nyaris tidak lagi mampu ikut membentuk bagian besar permainan secara aktif. Pada usia 41 tahun, Ronaldo bukan lagi kekuatan alam seperti pada 2014. Tetapi di Portugal, sebagian orang masih bertindak seolah-olah ia masih seperti itu.

Getty Images

Kebebasan baru bagi Jorge Jesus tanpa Cristiano Ronaldo

Bagi pelatih Jesus, ini membuka sebuah kemungkinan yang sebelumnya hampir tidak ia miliki. Mantan pelatih Ronaldo di Al-Nassr itu kini bisa membentuk tim Portugal sesuai gagasannya, tanpa harus terus-menerus menjelaskan apakah dan mengapa Ronaldo bermain atau justru tidak.

Dengan demikian, tim nasional Portugal tak terelakkan berada di ambang awal baru, di mana generasi sangat berbakat yang dipimpin Bruno Fernandes, Joao Neves, atau Vitinha akhirnya bisa benar-benar keluar dari bayang-bayang Ronaldo. Sementara itu, CR7 pergi sebagai seorang egosentris yang tak bisa diperbaiki tanpa rasa hormat, dan sekali lagi membuktikan bahwa baginya monumen untuk dirinya sendiri lebih berat timbangannya daripada kebaikan kolektif.

Cristiano Ronaldo: Statistik performa bersama Portugal