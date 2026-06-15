Akhir kariernya?.. Bintang Spanyol dijatuhi hukuman penjara 8 tahun karena melakukan kejahatan seksual

Pengadilan Banding Valencia menjatuhkan vonis penjara selama 8 tahun 6 bulan kepada penyerang Spanyol Rafa Mir, pemain klub Elche, setelah ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pelecehan seksual berat, dalam kasus yang terjadi pada September 2024, saat sang pemain masih membela Valencia sebagai pemain pinjaman dari Sevilla.

Menurut laporan media Spanyol pada hari Senin ini, Kamar Keempat Pengadilan Banding Valencia tidak mengadopsi rekomendasi Kejaksaan Agung yang menuntut hukuman penjara 10 tahun setengah, dan hanya menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Mir atas tuduhan pelecehan seksual, ditambah 18 bulan lagi atas tuduhan penganiayaan dan pemukulan.

Pengadilan menegaskan bahwa putusan tersebut masih dapat diajukan banding ke pengadilan tingkat atas.

Selain itu, putusan tersebut juga melarang terdakwa mendekati korban dalam jarak kurang dari 500 meter selama 10 tahun, serta mewajibkannya membayar ganti rugi sebesar 14 ribu euro atas luka fisik dan 50 ribu euro atas kerugian psikologis yang diderita korban.