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Timnas Portugal memulai era pasca Cristiano Ronaldo dengan kekalahan telak 1-4 dari tamunya Denmark, di Stadion Braga, pada matchday kelima babak fase grup UEFA Nations League.

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Hasil imbang tanpa gol mendominasi 43 menit pertama jalannya pertandingan, sebelum Denmark mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Pierre-Emile Hojbjerg.

Keunggulan Denmark berlanjut di babak kedua, saat Rasmus Hojlund mencetak gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-50.

Rasmus Hojlund kembali, 7 menit kemudian, untuk mencetak gol pribadinya yang kedua, sekaligus gol ketiga bagi timnas Denmark.

Joachim Andersen mencatatkan gol keempat timnas Denmark pada menit ke-75.

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Bernardo Silva memperkecil ketertinggalan dengan mencetak satu-satunya gol Portugal pada menit ke-(90+3), hingga pertandingan berakhir dengan kekalahan Portugal pada laga pertama mereka setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas.

Poin Denmark bertambah menjadi 9 poin di posisi runner-up Grup Keempat, sementara poin timnas Portugal tetap di angka 12 poin di puncak klasemen.