Hasil imbang tanpa gol mendominasi 43 menit pertama jalannya pertandingan, sebelum Denmark mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Pierre-Emile Hojbjerg.
Keunggulan Denmark berlanjut di babak kedua, saat Rasmus Hojlund mencetak gol kedua bagi tim tamu pada menit ke-50.
Rasmus Hojlund kembali, 7 menit kemudian, untuk mencetak gol pribadinya yang kedua, sekaligus gol ketiga bagi timnas Denmark.
Joachim Andersen mencatatkan gol keempat timnas Denmark pada menit ke-75.
Bernardo Silva memperkecil ketertinggalan dengan mencetak satu-satunya gol Portugal pada menit ke-(90+3), hingga pertandingan berakhir dengan kekalahan Portugal pada laga pertama mereka setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pengunduran dirinya dari timnas.
Poin Denmark bertambah menjadi 9 poin di posisi runner-up Grup Keempat, sementara poin timnas Portugal tetap di angka 12 poin di puncak klasemen.