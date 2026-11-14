Akhir Era Ronaldo: Kekalahan Memalukan Portugal di Kandang Sendiri dari Denmark

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Timnas Portugal memulai era pasca-Cristiano Ronaldo dengan kekalahan telak 1-4 dari tamunya, Denmark, di Stadion Braga, pada matchday kelima babak fase grup UEFA Nations League.

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Skor kacamata mewarnai 43 menit pertama jalannya pertandingan, sebelum Denmark memperoleh tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Pierre-Emile Hojbjerg.

Keunggulan Denmark berlanjut di babak kedua, ketika Rasmus Hojlund mencetak gol kedua untuk tim tamu pada menit ke-50. Rasmus Hojlund kembali, 7 menit berselang, untuk mencetak gol pribadi keduanya, sekaligus gol ketiga bagi timnas Denmark.

Joachim Andersen mencatatkan gol keempat timnas Denmark pada menit ke-75.

Bernardo Silva memperkecil ketertinggalan dengan mencetak satu-satunya gol Portugal pada menit (90+3), sehingga pertandingan berakhir dengan kekalahan Portugal pada laga pertama mereka, setelah Cristiano Ronaldo mengumumkan pensiun dari tim nasional.

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Koleksi poin Denmark naik menjadi 9 poin di posisi kedua Grup Keempat, sementara koleksi poin timnas Portugal berhenti di angka 12 poin di puncak klasemen.

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Surat kabar Marca mengulas momen-momen paling menonjol dalam pertandingan, di mana Portugal memulai laga dengan ketenangan yang kentara serta penampilan yang lambat dan berat.

Dengan Bruno Fernandes bermain di sisi kiri, dan Joao Felix menjalankan peran sebagai pengatur serangan di belakang Goncalo Ramos, anak-anak asuh pelatih Jorge Jesus tidak mampu memaksakan penguasaan bola atau keluar dari separuh lapangan mereka dengan rapi.

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Setelah dua upaya berupa tembakan jarak jauh dari Vitinha dan Neto, yang sama sekali tidak membahayakan kiper Hermansen, Portugal mulai membaik secara bertahap, dan berhasil membalikkan keseimbangan penguasaan bola, lalu beralih bermain di separuh lapangan lawan.

Namun Denmark memberikan peringatan pada menit ke-38, setelah mencetak gol yang dianulir karena offside pada Damsgaard di awal serangan. Tepat setelah itu, Ruben Dias melakukan pelanggaran yang berbuah tendangan penalti, setelah ia menahan dengan tangannya sundulan dari Hojlund.

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Diogo Costa berhasil menebak arah tembakan, tetapi Hojbjerg tidak menyia-nyiakan peluang itu, dan melepaskan tembakan keras serta tinggi yang bersarang di gawang.

Menambah kesulitan Portugal, Ruben Dias mendapat kartu kuning begitu babak kedua dimulai, sehingga absen pada laga penutup melawan Wales.

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Tetapi itu bukan hal terburuk yang menimpa timnas Portugal. Pada menit ke-50, Damsgaard menerima bola di dalam kotak penalti, dan berhasil berbalik, sebelum mengirimkan umpan ke tiang jauh, yang disambut Hojlund dengan tembakan langsung satu sentuhan, dan kiper Diogo Costa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan gawangnya.

Portugal mencoba memulihkan keseimbangan dengan tembakan menggelegar dari Ruben Neves, tetapi Hermansen menepisnya dengan susah payah, sebelum Neto mengirimkan bola muntah itu ke atas mistar.

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Namun Hojlund tidak mengulangi kesalahan para pemain lain, karena pada menit ke-57, ia menerima bola di sepertiga area serang, melewati Renato Veiga, kemudian melepaskan tembakan dengan kaki kanannya yang membawa bola bersarang di sudut jauh. Ruben Dias, yang memecah jebakan offside, tertinggal dari lini pertahanan lainnya, sehingga membuat penyerang Denmark itu berada dalam posisi onside.

Seketika, pelatih Jorge Jesus melakukan 3 pergantian sekaligus. Masuklah Palhinha dan Trincao, yang mengirim bola pertama yang ia sentuh ke atas mistar setelah umpan dari Vitinha, bersama Carlos Forbs, yang mewarisi nomor punggung 7, meskipun ia pernah mengenakannya setahun sebelumnya dalam pertandingan melawan Armenia pada babak kualifikasi Piala Dunia.

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Namun alih-alih terjadi kebangkitan Portugal, Denmark justru menambah pundi-pundi golnya seperempat jam sebelum pertandingan usai, ketika Hojlund mengeksekusi tendangan bebas, dan Joachim Andersen melompat untuk mengubahnya dengan sundulan yang tak terbendung ke dalam gawang.

Timnas Portugal berhasil memperbaiki skor pada masa tambahan waktu. Forbs melesat dari sisi kanan dan melewati bek yang mengawalnya, lalu Hermansen menepis tembakan Joao Neves dari jantung kotak penalti, tetapi Bernardo Silva hadir untuk menyambut bola muntah dan menempatkannya ke dalam gawang.