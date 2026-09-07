Akhir era miliaran: bagaimana Liga Roshn menata ulang kartu-kartu mercato?

Bursa transfer di Liga Roshn tidak lagi menyerupai gambaran yang tercipta pada musim panas 2023, ketika klub-klub Saudi berubah menjadi kekuatan pembelian yang luar biasa besar dan membuka pintu mereka bagi puluhan bintang dunia dengan angka-angka fantastis. Setelah bertahun-tahun mengeluarkan belanja besar, sepak bola Saudi tampaknya memasuki fase baru yang tema utamanya adalah rasionalisasi pengeluaran dan penataan ulang prioritas, tanpa melepaskan ambisi atau kemampuan untuk merampungkan transfer-transfer besar.

Musim panas 2026 dengan jelas menyingkap perubahan ini; pengeluaran klub-klub Saudi untuk transfer turun menjadi sekitar 407 juta dolar, atau menurun 26,3% dibanding musim panas 2025, sehingga musim ini menjadi yang paling sedikit pengeluarannya sejak awal proyek perekrutan para bintang.

Dari membeli bintang menuju penentuan kebutuhan

Pada tahun-tahun awal proyek ini, nama pemain dan nilai pemasarannya menjadi faktor utama dalam langkah-langkah Saudi, tetapi persamaan itu berubah secara bertahap. Klub-klub kini lebih memperhatikan pertanyaan terpenting: apakah tim benar-benar membutuhkan pemain ini?

Perubahan ini berarti bahwa pengurangan pengeluaran tidak selalu sama dengan menurunnya ambisi, melainkan mencerminkan keinginan untuk membangun skuad yang lebih seimbang, mengurangi kontrak yang tidak perlu, serta menangani kontrak dan gaji sebagai bagian dari proyek jangka panjang.

Selain itu, fokusnya kini lebih besar pada pemain-pemain berusia lebih muda yang mampu memberikan kontribusi teknis selama bertahun-tahun, alih-alih mengandalkan secara utama nama-nama besar yang telah mencapai tahap akhir karier mereka.

Miliaran berkurang, tetapi transfer besar tidak menghilang

Lanskap baru ini tidak berarti Liga Roshn telah menutup pundi-pundinya, melainkan menjadi lebih selektif dalam menggunakan kekuatan finansialnya.

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Al-Hilal, misalnya, merampungkan transfer pemain Brasil Gabriel Martinelli dari Arsenal dengan biaya sekitar 65 juta euro, dalam salah satu transfer terbesar musim panas ini, sementara klub itu terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berlevel tinggi.

Perbedaannya, transfer kali ini datang dalam kerangka konsep yang jelas untuk membentuk tim, dan bukan sekadar menambahkan nama dunia baru ke daftar bintang. Martinelli berusia 25 tahun, sesuatu yang sejalan dengan arah baru menuju pemain-pemain yang dapat menjadi investasi olahraga jangka panjang.

Di sinilah muncul gagasan terpenting: Liga Roshn tidak berhenti berbelanja, tetapi menjadi lebih cermat mengenai tempat ia menaruh uangnya.

Kepergian para bintang dan awal fase yang berbeda

Sebaliknya, musim panas ini menyaksikan kepergian sejumlah nama besar yang turut membentuk sebagian citra liga selama tahun-tahun lalu, seperti Karim Benzema, Riyad Mahrez, dan Fabinho, bersamaan dengan berkurangnya ketergantungan pada model pemain kawakan bergaji besar.

Alih-alih menggantikan setiap bintang yang pergi dengan nama yang lebih besar, klub-klub mulai menilai ulang kebutuhan mereka, yang mencerminkan peralihan proyek dari fase membangun citra global liga menuju fase yang lebih terkait dengan keberlanjutan, persaingan, dan pengembangan produk lokal.

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Perubahan ini juga berkaitan dengan tujuan yang lebih besar, yaitu memberikan pemain-pemain Saudi ruang yang lebih luas untuk berkembang, setelah tahun-tahun lalu memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana pengaruh padatnya kontrak pemain asing terhadap peluang bakat-bakat lokal.

Liga Roshn mendefinisikan ulang kekuatan bursa transfer

Fase mendatang tidak akan diukur dari jumlah transfer atau total uang yang dikeluarkan klub-klub, melainkan dari sejauh mana keberhasilan mereka mengubah pengeluaran menjadi tim yang lebih kuat, persaingan yang lebih seimbang, dan nilai pasar yang lebih besar bagi kompetisi.

Karena itu, menurunnya tagihan transfer tidak dapat dibaca sebagai kemunduran proyek Saudi, melainkan lebih merupakan peralihan menuju fase yang lebih matang; sebuah fase di mana merekrut pemain kelas dunia bukan menjadi tujuan tersendiri, melainkan sarana untuk melayani kebutuhan tim dan proyek.

Dan sementara miliaran menjadi tema utama Liga Roshn di awal proyek perekrutan, tema baru tampaknya adalah pilihan yang cerdas; transfer yang lebih sedikit, pengeluaran yang lebih tepat, usia yang lebih muda, dan kebutuhan yang spesifik, dengan tetap memiliki kemampuan untuk mendobrak aturan ketika muncul pemain yang layak untuk itu.

Ini sederhananya adalah akhir dari era "siapa yang membayar lebih banyak?" dan awal dari era baru yang bertanya: "siapa yang tahu cara berbelanja lebih baik?"