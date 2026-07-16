Akhir Era Deschamps... Tanggal Pengumuman Penunjukan Zidane sebagai Pelatih Timnas Prancis Telah Ditentukan

Penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih kepala tim nasional Prancis kini hanya tinggal menunggu waktu saja, untuk menggantikan Didier Deschamps yang telah memimpin Les Bleus sejak 2012.

Sementara Deschamps bersiap memimpin "Les Bleus" dalam pertandingan terakhirnya dini hari Minggu melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026, Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) sedang melakukan persiapan intensif untuk masa transisi ini, dan di balik layar, segala upaya dilakukan untuk memastikan kedatangan mantan pelatih Real Madrid tersebut berjalan lancar.

Menurut jaringan “RMC Sport”, Federasi Sepak Bola Prancis tidak berencana terburu-buru dalam hal ini; meskipun diharapkan kesepakatan dengan Zidane sudah tercapai beberapa bulan lalu, pengumuman resmi tidak diperkirakan akan dilakukan segera setelah Piala Dunia.

Dan menurut beberapa sumber yang dilaporkan oleh saluran tersebut, pengumuman resmi kemungkinan besar akan dilakukan pada hari Kamis atau Jumat minggu depan, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk menutup babak Didier Deschamps secara definitif sebelum era Zinedine Zidane dimulai secara resmi.

Berdasarkan informasi dari saluran tersebut, kontrak Zinedine Zidane sudah siap, namun belum ditandatangani.

Timnas Prancis kalah dari Spanyol (2-0) pada Selasa malam di semifinal Piala Dunia, sehingga akan bertanding di perebutan tempat ketiga melawan Inggris.

Perlu dicatat bahwa Deschamps, yang memimpin Prancis sejak 2012, berhasil membawa Les Bleus meraih gelar juara Piala Dunia pada 2018, serta mencapai final pada edisi terakhir tahun 2022.



