Jürgen Klopp tidak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya. Dalam keputusan besar pertamanya sebagai pelatih baru timnas Jerman, Klopp mengakhiri perdebatan abadi seputar posisi penjaga gawang Der Mannschaft, dan mengembalikan kepercayaan kepada seorang kiper yang nyaris terlupakan di level internasional.

Surat kabar Jerman "Bild" mengungkapkan bahwa Jürgen Klopp telah mengambil keputusan finalnya: Marc-André ter Stegen, kiper Barcelona yang saat ini dipinjamkan ke Ajax, akan menjadi penjaga gawang utama baru timnas Jerman.

Menurut laporan tersebut, Klopp tidak hanya berhenti pada keputusan administratif, tetapi juga menghubungi langsung kiper berusia 34 tahun itu untuk menyampaikan kepercayaan penuhnya dan menegaskan bahwa ter Stegen akan masuk dalam skuad pertamanya yang akan diumumkan pada Kamis mendatang.

Keputusan ini menandai akhir dari perjalanan panjang dan menyakitkan bagi ter Stegen, yang absen pada Piala Dunia terakhir akibat cedera, dan menghabiskan lebih dari satu tahun penuh jauh dari kostum timnas.

Kepulangannya akan memiliki simbolisme tersendiri, karena laga comeback-nya dijadwalkan berlangsung dalam duel puncak UEFA Nations League melawan Belanda pada 24 September di Amsterdam, kota tempatnya tinggal saat ini sebagai kiper Ajax.

Pihak yang paling dirugikan: Baumann keluar dari perhitungan

Di sisi lain, tampaknya pihak yang paling dirugikan dari kedatangan Klopp adalah Oliver Baumann. Sebagaimana ditegaskan oleh sejumlah media Jerman, Klopp memutuskan untuk mencoret kiper Hoffenheim itu dari skuadnya sepenuhnya, setelah sekian lama menjadi kiper cadangan Manuel Neuer bersama para juara dunia empat kali tersebut, sehingga menutup satu babak penuh dalam sejarah penjaga gawang Jerman.

Anda dapat membahas berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora



Di belakang ter Stegen, persaingan untuk posisi kiper kedua dan ketiga masih terbuka lebar, dengan Jonas Urbig, kiper muda Bayern Munich, dan Alexander Nübel, kiper Beşiktaş, memimpin daftar tersebut.

Fin Dahmen, kiper Augsburg, juga memiliki peluang kuat untuk bergabung dalam daftar, sementara Loris Karius diperkirakan hanya akan memainkan peran sekunder, meski tampil gemilang belakangan ini bersama Schalke dan memiliki hubungan kuat sebelumnya dengan Klopp di Liverpool.